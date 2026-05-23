Con el propósito de fortalecer la cooperación institucional y la sostenibilidad territorial y la acción climática en el departamento del Atlántico, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) suscribió un Memorando de Entendimiento estratégico con el Pacto Global de las Naciones Unidas – Red Colombia.

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Este acuerdo de cooperación se desarrolla en el marco de una agenda de relacionamiento internacional liderada por el director General de la CRA, Jesús León Insignares, en la ciudad de Bogotá D.C.

De acuerdo con la corporación, el memorando está orientado a fortalecer la sostenibilidad empresarial, la implementación de estándares ESG, la movilización de inversión sostenible, la descarbonización del sector productivo y la articulación público-privada para el desarrollo de proyectos ambientales estratégicos en el Atlántico.

El director Jesús León Insignares destacó que estas alianzas representan un paso importante para consolidar el posicionamiento de la autoridad ambiental en escenarios nacionales e internacionales de cooperación y sostenibilidad.

“La firma representa la consolidación de alianzas estratégicas que nos permiten fortalecer capacidades institucionales, generar oportunidades de cooperación técnica y financiera, y avanzar en proyectos ambientales de alto impacto para el departamento del Atlántico”, sostuvo León Insignares.

Y agregó que la articulación con organismos internacionales y redes globales impulsa iniciativas enfocadas en sostenibilidad territorial, acción climática, economía circular, educación ambiental, soluciones basadas en la naturaleza y fortalecimiento de capacidades técnicas y empresariales.

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La jornada también contempló reuniones estratégicas con actores académicos y espacios internos de seguimiento institucional para definir líneas de trabajo, compromisos y acciones conjuntas derivadas de estas alianzas.

Con estos acuerdos, la CRA indicó que continúa fortaleciendo su agenda de cooperación internacional y consolidando mecanismos de articulación orientados al desarrollo sostenible, la protección de los recursos naturales y la construcción de territorios más resilientes y sostenibles.