La recuperación de Kate Middleton sigue mostrando avances positivos y ahora fue el propio príncipe Guillermo quien confirmó que la integrante de la familia real británica retomará poco a poco sus compromisos internacionales.

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Después de varios meses alejada de la agenda pública debido al tratamiento contra el cáncer que anunció en 2024, la princesa de Gales comenzó a reincorporarse gradualmente a sus actividades oficiales. Guillermo explicó que este proceso será progresivo y dependerá de la evolución de su bienestar.

Uno de los momentos más importantes de este regreso ocurrió durante la reciente visita oficial que la pareja realizó a Italia los días 13 y 14 de mayo, considerada la primera gira internacional de Kate en casi tres años.

Durante una entrevista concedida en Reino Unido, el heredero al trono reconoció sentirse orgulloso de la manera en que su esposa afrontó los últimos meses, marcados por dificultades médicas y cambios importantes dentro de la monarquía británica.

¿Qué enfermedad tuvo Kate Middleton?

En marzo de 2024, la princesa anunció públicamente que padecía cáncer, aunque nunca reveló el tipo específico de enfermedad. Desde entonces, redujo significativamente sus apariciones oficiales para concentrarse en el tratamiento de quimioterapia y su recuperación.

Meses más tarde, en enero de 2025, confirmó que el cáncer había entrado en remisión, noticia que abrió la puerta a su regreso gradual a la vida pública y a los eventos oficiales de la corona británica.

Además de referirse al estado de salud de Kate, Guillermo también compartió detalles sobre la dinámica familiar junto a sus hijos: príncipe George, princesa Charlotte y príncipe Louis.

El príncipe explicó que los últimos años fueron especialmente complejos debido a los problemas de salud tanto de Kate como del King Charles III. También reveló que han intentado mantener una vida familiar lo más estable posible, incluyendo restricciones en el uso de teléfonos celulares para sus hijos.