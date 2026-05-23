El actor colombiano Fabián Ríos generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar un emotivo mensaje dedicado a Francisco Bolívar, reconocido por interpretar a ‘Jotica’ en la exitosa serie Sin senos sí hay paraíso.

Las guerreras k-pop, la película animada más vista de Netflix sigue dominando el streaming tras 46 semanas

Video: Ricky Martin fue agredido con gas lacrimógeno durante un concierto en Montenegro

5 recetas con yogur natural y griego que puede preparar en pocos minutos

La publicación, compartida el 21 de mayo, despertó múltiples reacciones en redes sociales debido al tono del mensaje, en el que Ríos pidió oraciones y acompañamiento espiritual para su compañero de producción.

A través de sus redes sociales, el actor santandereano expresó palabras de apoyo y admiración hacia Francisco Bolívar, asegurando que atraviesa un momento complejo y que necesita fortaleza emocional.

“Hoy clamo a Dios para que bendiga especialmente a mi Pachito; pronto estará de vuelta y mucho más fuerte”, escribió Fabián Ríos en una publicación dirigida a sus millones de seguidores.

El mensaje rápidamente generó preocupación entre fanáticos y colegas del medio artístico, quienes comenzaron a enviar mensajes de solidaridad y apoyo al actor.

Estas son las últimas publicaciones de Francisco Bolívar en Instagram y TikTok

La inquietud aumentó porque Francisco Bolívar, quien suele mostrarse muy activo en Instagram y TikTok, dejó de publicar contenido de manera repentina.

Su última publicación en Instagram fue realizada el 7 de abril de 2026. En el video aparecía celebrando el cumpleaños de su gata mientras realizaba una divertida pasarela, un estilo de contenido frecuente en sus redes.

En TikTok, su último video fue compartido el 18 de mayo, donde también se le veía jugando con su mascota y sonriendo frente a la cámara.

De manera extraoficial, personas cercanas a la producción indicaron que Francisco Bolívar estaría atravesando dificultades relacionadas con su bienestar emocional y salud mental.

Según esas versiones, el actor habría decidido retirarse temporalmente de las grabaciones de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso antes de finalizar el rodaje.

Pero hasta ahora el actor ni personas cercanas a él se han pronunciado sobre su estado de salud actual.