El artista colombiano Michel Torres realizó uno de los lanzamientos musicales y culturales más impactantes del país.

Desde el resguardo sagrado arhuaco Katunsama, en la Sierra Nevada de Santa Marta — el “Corazón del Mundo”— se estrenó oficialmente el videoclip de “El Tic Tac de Mi Selección”, una obra audiovisual que une música, fútbol, identidad, espiritualidad y conciencia ambiental en apoyo a la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

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Por primera vez, un videoclip colombiano fue lanzado en vivo desde territorio indígena sagrado, con transmisión mundial a través de TikTok, X, Instagram, Facebook y Youtube enlazando las plataformas oficiales de Michel Torres y del reconocido líder espiritual y periodista Alberto Linero Gómez.

El evento contó con una puesta en escena cinematográfica en medio de la selva arhuaca, acompañado por el Mamo Camilo Izquierdo Villafaña, guía espiritual de esta propuesta cultural que busca enviarle al mundo un mensaje de unión, paz y protección de la naturaleza.

Uno de los momentos más históricos del videoclip fue cuando el Mamo Camilo Izquierdo Villafaña levantó por primera vez la bandera de Colombia dentro del territorio sagrado arhuaco, en un acto simbólico de reconciliación nacional, identidad y unidad a través del fútbol, el deporte y la cultura ancestral.

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El proyecto contó con el respaldo del Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira Sierra Nevada y con la participación de niños indígenas de la Institución Etnoeducativa Tayrona de Bunkwimake.

La producción también muestra la recreación del fútbol entre dos mundos: la ciudad y la cultura ancestral indígena; además de imágenes del Parque Tayrona, la cultura picotera, el Carnaval de Barranquilla, el Museo a Cielo Abierto del Barrio Abajo y distintos paisajes icónicos y emblemáticos de Colombia.

El videoclip estuvo a cargo de la casa productora Trinity Studio, bajo la dirección de HeeyMonkey, con producción de Salomón Jaraba y dirección de fotografía de Adib Navarro. La pieza fue realizada con equipos cinematográficos de alto nivel y tecnología audiovisual de última generación, logrando una propuesta visual de talla internacional que resalta la majestuosidad de los territorios ancestrales y la riqueza cultural de Colombia.

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