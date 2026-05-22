La agenda cultural de Barranquilla sigue moviéndose y durante este fin de semana hay variedad de planes para disfrutar y aprender de nuestra cultura, tal como sucede con el Festival Cayeye 2026, organizado por la Dirección de Arte y Cultura de la Universidad, un espacio de encuentro alrededor de la música, la cultura y las conversaciones que conectan distintas voces y formas de creación.

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En esta edición, junto a Llorona Records y Discos Pacífico, como curadores invitados, el festival propone un diálogo entre el Caribe y el Pacífico colombiano, reconociendo sus tradiciones sonoras, sus procesos de transformación y la manera en que estas expresiones circulan, se mezclan y toman fuerza en ciudades como Tumaco, Quibdó y Barranquilla.

La agenda inicia este viernes con un Laboratorio Creativo a las 10:30 a. m. en Casa Fulgor (Cl. 72 #55-65). Allí los productores óscar Alford (Indus), Diego Gómez (Cerrero), Juan Carlos “Cankita” Mindinero, William Martínez (Bejuco) y la artista Lala Mancipe trabajarán junto a los artistas invitados al festival en la composición y creación de una obra musical, compartiendo el proceso con los asistentes.

Luego a las 3 de la tarde sigue con Cuando las músicas campesinas transforman el techno en donde Cerrero y la marea, Indus y Michelle Munarriz cuentan cómo han llevado la esencia raizal a la pista de baile global.

También, a las 4:15 de la tarde en la misma sede, se hará el conversatorio De Palenque a Tumaco, relevo generacional y el nuevo sonido de las músicas negras en Colombia. Allí estarán Juan Carlos “Cankita” Mindinero de la agrupación Bejuco de Tumaco; Franklin Tejedor de Las Estrellas del Caribe de Palenque; La Cher, corista de Aria Vega y fundadora del colectivo de Bullerengue Linaje Ancestral; y Milena Cuartas, curadora y programadora de La Noche del río, quienes dialogarán sobre la evolución de la música afrocolombiana.

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La agenda terminará con una fiesta con los seleccionadores Dj Faraón, Dj Demoledor, Indus y Cerrero y La Marea, el día sábado desde las 6 de la tarde en El Tana, ubicado en la Calle 72 #55-65.

Más celebración

Siguiendo con la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, en la plazoleta del Museo del Carnaval se realiza hasta el domingo 24 de mayo la feria Carnaval Hecho a Mano Edición Afro, un espacio lleno de artesanías y creaciones inspiradas en nuestra herencia africana.

Esta edición busca fortalecer el reconocimiento de las tradiciones afro, así como impulsar el trabajo de pequeños emprendedores y artesanos que preservan técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación.

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Arte para disfrutar

La agenda de los recomendados de EL HERALDO también tiene arte. Este sábado 23 de mayo a partir de las 4:00 p.m., en la Casa de Hierro (Carrera 50B, entre calles 42 y 43), se realizará una exposición de artes plásticas y una sesión de Poetas bajo palabra con el objetivo de generar un diálogo entre la literatura, las artes visuales y escénicas.

La exposición de artes plásticas titulada El fruto de tu vientre contará con 20 obras de 18 artistas, que, desde la luz y el uso del color, explorarán la imagen de la madre como símbolo universal de la vida, con la técnica del dibujo, la pintura, escultura y artesanía.

De igual manera se puede disfrutar en la Alianza Francesa la exposición Resonance, una muestra colectiva que reúne las múltiples voces, estéticas y miradas que hoy construyen la escena artística del Caribe colombiano.

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A través de la pintura, la escultura y diversas exploraciones visuales, 24 artistas del Atlántico y la región Caribe dialogan sobre identidad, territorio, memoria y sensibilidad contemporánea, en una muestra curada por Rubén Correa.

Teatro para todos

Finalmente, este sábado a las 6 de la tarde en el Teatro La Sala se presenta la obra No hay canciones, una versión libre del texto No hay canciones para Osiris Magué de Ramón Illán Baca, llevada a escena por Arro’conmango Teatro.