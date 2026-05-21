La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, continúa fortaleciendo el área de Cine y Medios Audiovisuales con el programa ‘Cine a la Plaza 2026’, una iniciativa que busca llevar experiencias cinematográficas gratuitas a municipios y corregimientos del departamento, promoviendo el entretenimiento familiar, la formación de públicos y la circulación del talento audiovisual local.

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La estrategia recorrerá distintos municipios del Atlántico con proyecciones de películas familiares y cortometrajes realizados por artistas audiovisuales del departamento, generando espacios de encuentro comunitario y acceso a la cultura en escenarios abiertos para niños, jóvenes y adultos.

El lanzamiento del programa ‘Cine a la Plaza’ se realizó en la cancha del Parque La Esperanza, en Galapa, y contó con el respaldo de la Alcaldía de Galapa.

La jornada inició con la exhibición de la película ‘Encanto’ y la presentación especial del cortometraje ‘Cuando cambió la luz’, del realizador audiovisual Javier Díaz Cepeda, oriundo de Puerto Colombia.

Las próximas jornadas se desarrollarán el 21 de mayo en Baranoa; el 26 de mayo en Usiacurí y el 28 de mayo en Santo Tomás.

Las jornadas culturales del mes de junio se realizarán el 2 de junio en el municipio de Palmar de Varela y el 4 de junio en Polonuevo.

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El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que esta iniciativa fortalece el acceso de las comunidades a espacios culturales y de convivencia en escenarios públicos recuperados por la administración departamental.

“El cine también transforma comunidades, une a las familias y fortalece nuestra identidad cultural. Con ‘Cine a la Plaza’ seguimos llevando oportunidades para disfrutar del arte y el entretenimiento a los municipios y corregimientos del Atlántico, acercando las expresiones audiovisuales a nuestras comunidades y apoyando el talento creativo del departamento.

Además, estos espacios cobran aún más valor gracias a la apuesta de la administración departamental por la construcción, recuperación y adecuación de plazas, parques y escenarios públicos que hoy se convierten en puntos de encuentro para la cultura, la convivencia y el disfrute de las familias atlanticenses”, manifestó Verano.

La secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo, resaltó la importancia de descentralizar la oferta cultural y fortalecer el acceso de las comunidades a las artes y a las expresiones audiovisuales en los municipios y corregimientos del departamento.

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“El gobierno de Eduardo Verano sigue trabajando para que el acceso a las artes y a las expresiones culturales llegue a cada rincón del departamento. ‘Cine a la Plaza’ es una apuesta que permite que el cine llegue a más comunidades y fortalece la participación cultural en los municipios y corregimientos del Atlántico, brindando experiencias culturales gratuitas en escenarios recuperados para el encuentro ciudadano”, expresó Cantillo.

La secretaria de Gobierno de Galapa, Angélica Oñoro, destacó la importancia de que este tipo de iniciativas culturales lleguen a los espacios comunitarios del municipio y permitan fortalecer la integración familiar alrededor del cine.

“Para Galapa es muy significativo haber sido escogidos como anfitriones del lanzamiento oficial de este programa que promueve el acceso gratuito a la cultura. Ver el Parque La Esperanza lleno de niños, niñas, jóvenes y familias de los barrios circunvecinos disfrutando juntos de una noche de cine fue muy especial.

Los niños vivieron momentos de alegría, emoción y sana diversión, compartiendo en comunidad alrededor de una película que despertó sonrisas y mucha felicidad. Estos espacios permiten que nuestras familias disfruten de actividades sanas de integración y entretenimiento”, expresó la funcionaria.

Historias que unen familias

Diana González, enlace del Área de Cine y Medios Audiovisuales de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, explicó que esta programación busca descentralizar las actividades audiovisuales y acercar el cine a las familias del Atlántico.

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“Con ‘Cine a la Plaza’ buscamos que las familias del Atlántico encuentren en el cine una oportunidad para descubrir historias creadas desde nuestros municipios y reconocer el talento audiovisual local. Queremos llegar a los municipios y corregimientos con actividades gratuitas que permitan disfrutar del arte audiovisual y, al mismo tiempo, visibilizar las producciones realizadas por creadores del departamento”, expresó González.

La funcionaria también señaló que los cortometrajes que hacen parte de la programación fueron seleccionados mediante convocatoria pública liderada por la Secretaría, dirigida a realizadores audiovisuales del Atlántico.

“Dentro de la programación de ‘Cine a la Plaza’ estaremos proyectando cortometrajes realizados por talentos audiovisuales del Atlántico como ‘Cuando cambió la luz’, ‘Náufrago’, ‘La última rueda del diablo’, ‘Semillas de tambó’ y ‘Raíces del río’, producciones seleccionadas mediante convocatoria pública.

“Con estas obras buscamos visibilizar las historias, identidades y narrativas que nacen desde nuestros municipios y corregimientos.

Además de proyectar sus trabajos en distintos escenarios del departamento, los seleccionados representarán a sus comunidades en el Zonal de Cine 2026, organizado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio, que se realizará el próximo 11 de junio en Sabanagrande”, dijo González.

Claudia Jimeno, líder comunal, agradeció a la Gobernación del Atlántico por abrir estos espacios que permiten que las familias se acerquen al cine como una herramienta de inspiración, aprendizaje y encuentro comunitario.

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“Estas iniciativas despiertan el amor por el séptimo arte en las nuevas generaciones y, al mismo tiempo, los motivan a contar sus propias historias, las de sus municipios, sus tradiciones y su gente. Sembrar hoy ese interés por lo audiovisual es dejar un legado cultural que fortalece nuestra identidad y permite que las voces de nuestras comunidades sigan siendo escuchadas y preservadas en el tiempo”, expresó Jimeno.