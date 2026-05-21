Los teclados de computadoras incluyen pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos para la mayoría de usuarios, aunque cumplen una función fundamental en la escritura diaria.

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Uno de los más conocidos son las rayas en relieve ubicadas sobre las teclas F y J, además de la marca que aparece sobre el número 5 en el teclado numérico.

Estas guías táctiles no forman parte del diseño decorativo del teclado. Fueron creadas para ayudar a las personas a ubicar correctamente los dedos mientras escriben sin necesidad de mirar las teclas.

Pexels Uno de los más conocidos son las rayas en relieve ubicadas sobre las teclas F y J, además de la marca que aparece sobre el número 5 en el teclado numérico.

La función principal de estas marcas consiste en servir como puntos de referencia para posicionar las manos en la llamada “fila de inicio”, base de la mecanografía tradicional.

En la técnica clásica de escritura, los dedos índices deben colocarse sobre las teclas F y J. Desde esa posición, el resto de los dedos se acomoda naturalmente sobre las demás letras.

La función principal de estas marcas consiste en servir como puntos de referencia para posicionar las manos en la llamada “fila de inicio”, base de la mecanografía tradicional.

Gracias a estas pequeñas líneas en relieve, los usuarios pueden encontrar rápidamente la ubicación correcta de las manos únicamente mediante el tacto.

Esto permite mantener la vista fija en la pantalla y escribir con mayor velocidad, precisión y comodidad.

La llamada “fila de inicio” está formada por las teclas de la A hasta la Ñ. En teclados en inglés, la Ñ suele reemplazarse por el punto y coma.

Pexels Gracias a estas pequeñas líneas en relieve, los usuarios pueden encontrar rápidamente la ubicación correcta de las manos únicamente mediante el tacto.

Las marcas táctiles ayudan especialmente a quienes dominan mecanografía, ya que facilitan escribir sin bajar constantemente la vista hacia el teclado.

El mismo principio se utiliza en el teclado numérico ubicado a la derecha de muchos computadores, donde el número 5 suele incluir otra pequeña marca en relieve.

En este caso, la guía permite orientar la mano rápidamente para ingresar cifras con mayor precisión, algo muy útil en trabajos administrativos, contabilidad y digitación de datos.

Shutterstock/Shutterstock El mismo principio se utiliza en el teclado numérico ubicado a la derecha de muchos computadores, donde el número 5 suele incluir otra pequeña marca en relieve.

Aunque muchas personas creen que estas marcas aparecieron con las computadoras modernas, en realidad su origen se remonta a las antiguas máquinas de escribir mecánicas.

Con el paso de los años, este diseño se convirtió en un estándar universal para teclados físicos debido a su utilidad ergonómica y práctica.

La incorporación formal de estas referencias táctiles fue patentada en 1982 por June E. Botich, quien desarrolló el sistema para mejorar la velocidad y precisión de los mecanógrafos.