Tras el impacto del sencillo en plataformas, la artista mexicana Bellakath presenta el video oficial de “Bugutu”, un lanzamiento que consolida su presencia dentro del movimiento La Liga Femenina.

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Liderado por Ivy Queeny, Boy Wonder CF, el proyecto reúne a algunas de las voces femeninas más influyentes del urbano, y este nuevo visual refuerza esa narrativa de hermandad, control creativo y poder colectivo.

‘Bugutu" se mueve entre el dembow y el reggaetón con una intención clara: rendir tributo directo a las raíces del género desde un lugar actual. El tema, que ya sobrepasa los 231 mil streams, continúa en ascenso, y ahora, con el lanzamiento de su video oficial, amplía su alcance.

Producido por Charlee Way, Boy Wonder CF y DJ Playero, el track incorpora loops icónicos que conectan la esencia de la vieja escuela con la energía de una nueva generación de artistas femeninas que hoy definen el movimiento.

El video traduce esa misma energía a lo visual con una propuesta directa. Ambientado en exteriores, Bellakath lidera con seguridad, mientras un grupo de bailarines se apodera de la escena con coreografías en pareja, momentos de alta intensidad y elementos inesperados como el uso de antorchas.

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El resultado es un visual que celebra el perreo como espacio de libertad, comunidad y goce sin filtros. Bellakath aparece fiel a su esencia: frontal, empoderada y sin concesiones.

Más allá del lanzamiento, “Bugutu” refuerza el rol de Bellakath dentro de La Liga Femenina, aportando un ADN profundamente anclado en el reggaetón y expandiéndose desde una visión de imperio femenino: aquí, el control lo tienen ellas.