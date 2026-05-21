Un periodista deportivo fue víctima de un violento asalto mientras participaba en una transmisión en vivo para el programa deportivo “Bla, bla, bla deportivo”, en México.

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El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El comunicador Fernando Vargas se encontraba conversando sobre temas relacionados con la postemporada de la NBA junto al presentador Ed Martínez cuando un hombre armado se acercó inesperadamente a su vehículo.

Redes sociales Periodista fue asaltado cuando se encontraba en una transmisión en vivo

Las imágenes muestran el instante en que el delincuente abre la puerta del automóvil, corta cartucho con el arma de fuego y comienza a exigirle sus pertenencias.

Durante el asalto, el sujeto le pidió las llaves del vehículo, teléfonos celulares y carteras mientras Fernando Vargas intentaba mantener la calma y tranquilizar a las personas que lo acompañaban que eran su esposa e hijos.

El periodista deportivo Fernando Vargas fue víctima de un violento asalto a mano armada en una estación de servicio de Morelos, mientras realizaba una transmisión en vivo para el programa Activo Deportes. pic.twitter.com/5waw2yjrSE — Marco A.Tlatelpa (@MarcoATlatelpa) May 21, 2026

La transmisión se interrumpió poco después de que el periodista entregara su celular, equipo con el que estaba realizando el enlace en directo.

Al otro lado de la pantalla, el presentador Ed Martínez reaccionó con evidente sorpresa e indignación al presenciar el robo en tiempo real.

Posteriormente, el conductor compartió el video en redes sociales y confirmó que Fernando Vargas se encontraba fuera de peligro, aunque afectado por el fuerte susto vivido durante el atraco.

También indicó que el periodista recibió apoyo de elementos de la Guardia Nacional tras lo ocurrido y pidió colaboración ciudadana para identificar al responsable del robo.

De acuerdo con los primeros reportes, el asalto ocurrió la noche del 19 de mayo mientras Vargas permanecía en una gasolinera en México.

Además del celular utilizado para la transmisión, el delincuente se llevó el carro, un reloj, dinero y otras pertenencias personales del periodista.

¿Quién es Fernando Vargas?

Fernando Vargas es reconocido en México por su trabajo como director de comunicación de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, además de desempeñarse como columnista y académico universitario.

El video del momento generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por los niveles de inseguridad que se están presentando en México.