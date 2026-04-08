El pasado concierto de Nelson Velásquez en el municipio de Norosí, Bolívar, quedará en la memoria del público no solo por la música, sino por el momento en que el intérprete detuvo todo para hacer frente a un acto de violencia.

En plena presentación, mientras entonaba su repertorio ante una multitud, el artista notó desde el escenario algo que lo obligó a bajar el micrófono: un hombre vestido de blanco golpeaba a la mujer que lo acompañaba entre el público.

Sin titubear, el exintegrante de Los Inquietos del Vallenato detuvo la música y se dirigió directamente al agresor frente a todos los presentes: “¿Cómo le va a pegar a la muchacha? ¡Sáquenlo de aquí!”, exclamó ante el micrófono.

La reacción del público fue instantánea: una lluvia de abucheos cayó sobre el individuo señalado, convirtiendo el espacio de celebración en un rechazo colectivo a la violencia.

Según testimonios recogidos por medios locales, el hombre se negó a retirarse del recinto. Lejos de acatar la instrucción del artista o ceder ante el repudio generalizado, respondió con insultos hacia Velásquez e intentó provocar un enfrentamiento físico, lo que aumentó la tensión en el lugar.

Nelson Velásquez se negó a continuar con el espectáculo si el presunto agresor no se iba

La postura de Velásquez no cedió. Con la misma firmeza con la que había señalado la agresión, el cantante puso un ultimátum claro ante el personal de seguridad y logística del evento: “¡A ese de blanco, sáquenlo! Si no lo sacan de aquí, no continúo cantando”.

La advertencia surtió efecto. El equipo organizador intervino con mayor contundencia y logró retirar al hombre del lugar, allanando el camino para que el concierto pudiera retomarse.

Una vez expulsado el individuo, el ambiente en Norosí recuperó su tono festivo. La joven agredida, cuya identidad no ha sido revelada, permaneció en el evento. El concierto continuó sin más interrupciones y el artista terminó su presentación dentro del cronograma previsto.