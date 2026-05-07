La fiebre por el Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó a sentirse en redes sociales, donde un niño se volvió viral después de mostrar una ingeniosa alternativa para vivir la experiencia del álbum mundialista si no tiene mucho dinero.

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El video, compartido en TikTok por la cuenta @silviatamayo848, acumuló millones de visualizaciones gracias a la creatividad del menor, quien decidió diseñar desde cero su propio álbum inspirado en los clásicos coleccionables de Panini.

Asimismo, el pequeño tomó hojas blancas y lápices de colores para construir cada página manualmente. El resultado incluyó espacios para las selecciones participantes, dibujos relacionados con el torneo y hasta una portada inspirada en la identidad visual del Mundial.

Tiktok Niño dibujó a mano el Panini

Además, el niño organizó información sobre estadios y sedes de México, Estados Unidos y Canadá, países que albergarán la próxima Copa del Mundo.

En el clip también mostró sobres artesanales para guardar las estampas, diseñados con colores similares a los de la colección oficial.

TikTok Niño dibujó a mano el Panini del Mundial

Muchos usuarios destacaron la dedicación y el entusiasmo del menor por el fútbol, mientras otros recordaron cómo antes elaboraban materiales similares de manera artesanal.

Varias personas ofrecieron regalarle estampas y ayudarle a completar una colección oficial.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de Panini México, cuya cuenta oficial comentó el video y manifestó interés en enviarle un obsequio especial.

“Oye, nos encantó tu creatividad y lo bonito que dibujas. Pero también te queremos regalarte un kit. Te escribiremos por DM para hacértelo llegar”, escribieron.