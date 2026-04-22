YouTube decidió aplicar en todo el mundo una nueva política que limita el envío de notificaciones ‘push’ a usuarios catalogados como “inactivos”. La intención es evitar que estas personas se sientan saturadas con contenido de canales que ya no consumen de forma habitual.

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Asimismo, la decisión se tomó luego de concluir un periodo de pruebas que comenzó en mayo de 2025, orientado a optimizar la experiencia de las notificaciones. Más adelante, en febrero de este año, el ensayo se extendió incluso a quienes tenían activada la opción de recibir todas las alertas.

Tras varios meses de análisis, la plataforma optó por dejar permanente este cambio, el cual reduce las notificaciones emergentes en cuentas con poca interacción.

Según los criterios de YouTube, se consideran “inactivos” aquellos usuarios que durante un mes no han visto contenido de un canal al que están suscritos y que, pese a recibir varias notificaciones en su dispositivo, no han interactuado con ellas, aun teniendo habilitada la opción de recibir todas.

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Sin embargo, las notificaciones no desaparecen por completo, ya que seguirán visibles dentro de la bandeja de entrada de la aplicación. En caso de que el usuario retome la actividad e interactúe nuevamente con el canal, el sistema restablecerá automáticamente el envío de notificaciones ‘push’.

La compañía explicó, a través de Creator Insider, que esta determinación se fundamenta en los resultados obtenidos durante las pruebas, donde se observó que al disminuir ciertas alertas también baja la cantidad de usuarios que optan por desactivar completamente las notificaciones.

“Los espectadores tienden a desactivar todas las notificaciones cuando se sienten saturados por contenido que no les interesa. Por eso, si menos personas toman esa decisión, el alcance de los canales puede mejorar con el tiempo”, dijo YouTube a los creadores.

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Finalmente, con este ajuste, la plataforma busca no solo hacer más relevantes las notificaciones para los usuarios, sino también reforzar el vínculo entre los creadores y su audiencia, dando prioridad a la interacción genuina.