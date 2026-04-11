Este domingo 12 de abril la colombiana Karol G será una de las grandes figuras del Coachella 2026.

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¿Cómo ver a Karol G en Coachella desde Colombia?

Su participación ha generado emoción entre sus fans y los colombianos que se encuentran allá y los que viajan para verla.

Lo bueno es que si no pudo viajar y quiere ver a la artista paisa, lo puede ver en vivo a través del canal oficial de Coachella en YouTube.

En Colombia, la transmisión está programada para este domingo 12 de abril a las 11:55 p. m.

Karol G ha decidido aprovechar este escenario para visibilizar el talento latinoamericano. En paralelo al festival, se exhibirán productos de más de 70 marcas de artesanos, quienes ofrecerán piezas como ropa, accesorios y bolsos.

Instagram conciertoscolombia.oficial Horarios para ver a Karol G en vivo en Coachella

Estos emprendimientos estarán disponibles en The Street Fair at College of the Desert, en Palm Desert, durante los días del evento.

También los que desean ir vestidos de forma especial, hay un código de vestimenta inspirado en los colores de las banderas latinoamericanas, con una vibra “tropicoqueta” que rinde homenaje al reguetón clásico.

Los fans están esperando sorpresas como la aparición en el escenario de J Balvin, Bad Bunny y Ryan Castro, pero no se sabe aún.