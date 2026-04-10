Después de seis años sin lanzar un trabajo discográfico completo, el cantante cesarense Álex Manga regresa con una apuesta ambiciosa y simbólica titulada El presidente del vallenato, un álbum con el que busca reconectar con la esencia del género y de paso liderar un llamado a la unidad entre sus colegas del género, la cual según explica está marcada “por egos y divisiones”.

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Para este exponente del vallenato romántico, su disco es una verdadera declaración de principios. “Hace seis años no hacía un álbum como tal. Quise retomar ese concepto de los años 2000, cuando los discos se hacían con criterio, con selección cuidadosa de canciones”, explicó en su visita a la redacción de EL HERALDO.

Desde aquí el artista oriundo de Becerril, Cesar, habló sin filtros sobre los retos que enfrenta el vallenato en la actualidad y por qué quiere ser cabeza visible.

Cortesía Álex Manga presenta su nuevo álbum ‘El presidente del vallenato’.

El vocalista reconoce que, en medio del auge de lo digital y las redes sociales, el vallenato ha perdido parte de su esencia. “Hoy lo que más suena es lo viejo. El vallenato no es de redes, es del pueblo, de las emisoras, de las parrandas, de los carros”, afirmó, insistiendo en la necesidad de volver a las raíces.

El título del álbum no es casual, está inspirado en la idea de liderazgo y en el contexto político del país, por lo que Manga adopta con algo de humor, pero también con convicción, el rol de “presidente del vallenato”.

“Así como la champeta tiene su presidente (Mr. Black), yo quiero ser el del vallenato”, dijo entre risas, haciendo referencia a figuras del movimiento urbano. Sin embargo, detrás de la broma hay un mensaje claro: la necesidad de unión.

“El vallenato está muy dividido. Cada quien quiere abrirse su espacio, y eso es válido, pero necesitamos una directriz, una unión, sobre todo para ayudar a los nuevos talentos. Los reguetoneros se unieron y crearon un movimiento mundial, aquí en Colombia los cantantes de música popular también han trabajado de la mano y miren hasta donde han llegado”, aseguró.

Álbum con peso autoral

El presidente del vallenato reúne compositores de gran trayectoria junto a nuevas voces. Entre ellos destacan nombres como Omar Geles y Luis Egurrola, ambos fallecidos, cuyas obras siguen marcando el ADN del género. También figuran Wilfran Castillo, Pipe Peláez y Tico Mercado.

“Quise traer canciones de Omar Geles y Luis Egurrola especialmente porque representan la verdadera esencia romántica del vallenato”, explicó Manga, quien además reveló que conserva varios temas inéditos de estas dos leyendas.

El álbum también incluye obras de autores como Dago Orozco, Álex Martínez y José Manga, consolidando un repertorio que combina tradición y actualidad.

Más allá de lo musical, Álex recordó con emoción su relación con Omar Geles, figura clave en su carrera. “Yo llegué a su vida sin ser cantante. Él me dio la oportunidad, de él aprendí la humildad y esa capacidad impresionante de componer. Podíamos hacer cinco canciones en una sola noche”, relató.

Ese aprendizaje, asegura, es parte del espíritu que quiere transmitir con este nuevo trabajo.

Un capítulo agónico

Durante la conversación, el artista también compartió uno de los episodios más duros de su vida, el secuestro que sufrió en 2003 junto a su madre y su esposa en una carretera del Cesar por parte del ELN. “Fue un momento muy difícil. Eso te marca, fue de los últimos secuestros que ocurrieron en esa carretera. Yo sentí tanto miedo que vendí la finca y me mudé a Barranquilla. Por eso hoy valoro la tranquilidad y la necesidad de vivir en armonía en Colombia”, dijo.

Cortesía Álex Manga presenta su nuevo álbum ‘El presidente del vallenato’.

Esa experiencia, sumada a su visión del país, se traduce en un mensaje que trasciende lo musical: la reconciliación.

Para Manga, uno de los principales retos del vallenato actual es la responsabilidad en los mensajes que transmite. “Debemos tener más conciencia sobre qué letras estamos llevando al público. El vallenato siempre ha sido del pueblo, y debemos honrar eso”, afirmó.

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Aunque su “candidatura” como presidente del vallenato ha generado reacciones diversas —desde risas hasta escepticismo—, el artista no pierde de vista su objetivo. “Hay ego, hay celos, y no lo puedo ocultar. Pero no es mala intención, es que todos quieren ser el número uno. Aun así, creo que podemos lograr la unión”, concluyó.