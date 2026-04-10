Kany García, una de las cantautoras más respetadas y consistentes de la música latina, presenta Puerta Abierta, su décimo álbum de estudio. Este nuevo proyecto marca un momento clave en su carrera: un trabajo construido desde la reconexión con lo emocional, la honestidad artística y una conversación íntima entre quien es hoy y la niña que fue.

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Puerta Abierta es un álbum de 11 temas que conecta distintas generaciones a través de una mezcla de géneros. El álbum incluye influencias tropicales en “Amor Bonito” con Juan Luis Guerra (track 5), así como una colaboración con tintes de corrido norteño en “La Mala Era Yo” con Yuridia (track 2). También cuenta con participaciones destacadas de Nathy Peluso y Rawayana.

Tras el lanzamiento de los tres primeros sencillos del álbum, “Tierra Mía”,“La Mala Era Yo” con Yuridia, y “Amor Bonito” con Juan Luis Guerra, este nuevo proyecto expande el universo emocional y narrativo que comenzó a tomar forma en esos temas. Si su álbum anterior, GARCÍA, llevó su apellido y fue percibido como su proyecto más íntimo, Puerta Abierta es, en palabras de la propia artista, el que verdaderamente nace desde su interior.

“Hay momentos, conversaciones o situaciones que te empujan a hacer cosas que quizás no te habías atrevido antes”, comparte García. “Con mi disco anterior, mucha gente sintió que era muy personal por llevar mi apellido. Pero este, honestamente, es el que más se acerca a lo que soy por dentro.”

Cortesía Kanny García lanza su nuevo álbum ‘Puerta abierta’.

En el corazón de Puerta Abierta hay una idea sencilla pero poderosa: Kany adulta hablándole a su versión más joven. Introducida desde el teaser del álbum a través de un diálogo imaginado con “Kany”, su niña interior, la artista reflexiona sobre identidad, resiliencia, ternura y autoconocimiento. En ese primer teaser, le dice a su niña interior: “No te olvides de ti. Ámate profundamente.”

Esa arquitectura emocional forma todo el proyecto. García describe Puerta Abierta como la unión entre “mi corazón de niña y mi mente de adulta”, un espacio donde la memoria se convierte en la narrativa y el pasado se revisita no solo desde la nostalgia, sino desde la claridad.

A nivel sonoro, el álbum también representa un regreso a sus orígenes. Profundamente conectado con su sensibilidad puertorriqueña, Puerta Abierta la reconecta con las texturas, ritmos y códigos emocionales que definieron su relación con la música desde el principio. Aunque en proyectos recientes exploró nuevos territorios sonoros, aquí vuelve a centrar la composición y la carga emocional que siempre han caracterizado su voz.

“Tierra Mía” (#3), el primer adelanto del álbum, reflejó ese regreso inmediatamente. Construida alrededor del sentido de pertenencia, la memoria y la preservación de la cultura, la canción se convirtió en un retrato emocional de su hogar a través de su inconfundible narrativa. Su video, filmado en Puerto Rico, reforzó esa intimidad con imágenes de lo cotidiano, la infancia y la identidad isleña.

Con “La Mala Era Yo”, junto a Yuridia (#2), García profundiza aún más hacia lo interno, explorando la responsabilidad emocional, el desamor y la madurez desde un diálogo entre dos de las voces más poderosas de la música latina. La canción introduce la primera colaboración del álbum y amplía su temática inicial: cómo lo personal se convierte en un lenguaje compartido.

El focus track del álbum, “Amor Bonito” (#5), junto al icónico artista dominicano Juan Luis Guerra, es una canción de amor alegre, con tintes tropicales, y una colaboración que Kany García había soñado durante años. Con una base de calidez y simplicidad, el tema se desarrolla como un merengue pambiche, una versión más lenta, sabrosa y relajada del ritmo tradicional, con cada detalle cuidadosamente considerado, hasta la grabación de toda la percusión en la República Dominicana. La colaboración surgió de un proceso creativo cercano entre García y Guerra. Captura un tipo de amor más maduro y duradero, moldeado por el tiempo, el esfuerzo y una conexión profunda, reflejado en su coro: “Un amor bonito, como los de antes, de ese milagrito que ha llegado para quedarse… ay un amor bonito, que sabe a festejo, a noches de luna, a copas de vino y a colchón viejo.”

A lo largo de Puerta Abierta, García reafirma lo que ha definido su carrera por casi dos décadas: transformar experiencias profundamente vividas en canciones que conectan de inmediato con otros. Pocos artistas en la música Latina han logrado sostener ese nivel de conexión sin perder su esencia como compositores.

Cortesía Kanny García lanza su nuevo álbum ‘Puerta abierta’.

Ganadora de 7 Latin Grammys, García ha construido una carrera única en la música latina, donde la intimidad de sus canciones sigue expandiéndose junto con su impacto global. Su catálogo supera el billón de reproducciones en Spotify, acumula más de 3.7 mil millones de vistas en YouTube y reúne una comunidad de más de 14 millones de seguidores en redes sociales. Más allá de los números, se mantiene como una de las pocas cantautoras contemporáneas capaces de llenar grandes arenas en Estados Unidos, América Latina y Europa a través de la fuerza de su narrativa.

Kany posee una habilidad poco común para conectar con audiencias en grandes arenas y en entornos íntimos, gracias a su musicalidad, su precisión emocional y la autenticidad de sus experiencias.

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Esa conexión seguirá creciendo este año con una de las giras más ambiciosas de su carrera. Su nuevo tour mundial comienza el 17 de abril en Ciudad de México y recorrerá múltiples continentes, con fechas confirmadas en América Latina, Europa y Estados Unidos.

Con Puerta Abierta, Kany García no solo regresa a sus raíces: las abre por completo, invitando al público a entrar en las historias que la formaron mucho antes de que el mundo escuchara su voz.