La memoria viva del Caribe se honra en Barranquilla con un emotivo tributo a la maestra Delia Zapata Olivella, figura trascendental en la preservación, investigación y dignificación de las culturas afrocolombianas.

Este homenaje se realizará en el marco de una nueva edición de Mercado de Reinas, un encuentro cultural y económico del Gran Caribe que celebra la identidad, los saberes ancestrales y el legado de nuestros pueblos.

Bailarina, investigadora, coreógrafa y gestora cultural, Delia Zapata Olivella dedicó su vida a recorrer los territorios de Colombia, rescatando y visibilizando las tradiciones de las poblaciones afrodescendientes e indígenas.

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Su trabajo abrió caminos para el reconocimiento de estas expresiones en escenarios nacionales e internacionales, consolidándose como un símbolo de resistencia, dignidad y orgullo cultural. Este tributo exalta su invaluable aporte y reivindica su legado como inspiración para las nuevas generaciones de artistas y creadores del Caribe.

El homenaje se erige como un acto de memoria y justicia cultural, reconociendo en su obra la voz de nuestras madres, abuelas y ancestros. A través de la música, la danza y las expresiones artísticas, Mercado de Reinas honra su espíritu y reafirma la vigencia de las tradiciones que ella defendió con pasión.

Un mercado que celebra la cultura y fortalece la economía

En este contexto, Mercado de Reinas se consolida como una plataforma de circulación cultural y económica que promueve el talento de mujeres creadoras del Gran Caribe. Este espacio reúne moda, arte, oficios, saberes ancestrales y emprendimientos liderados por mujeres negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras e indígenas, impulsando la economía popular y emergente de la región.

El evento contará con un Mercado Cultural y Musical, donde artistas y agrupaciones ofrecerán presentaciones en vivo que celebran las raíces afrocaribeñas, convirtiendo la jornada en una experiencia sensorial que honra la herencia de nuestros territorios. Este escenario permitirá visibilizar proyectos artísticos y fortalecer la circulación e internacionalización del talento caribeño.

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Un encuentro autogestionado con proyección internacional

Creado y dirigido por la gestora cultural Kika Comas, Mercado de Reinas es un evento autogestionado que apuesta por el empoderamiento, la sostenibilidad y la proyección global de las industrias culturales del Gran Caribe.

Desde Barranquilla, ciudad reconocida por su Carnaval como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, esta iniciativa reafirma su papel como puente de integración y hermandad entre las naciones caribeñas.