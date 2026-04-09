En una gala realizada en el Museo Marítimo de Barcelona, en España, se dio a conocer el ganador del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana. Se trata de Samanta Schweblin, la escritora argentina autora de El buen mal, el libro de cuentos con el que se hizo acreedora de un millón de euros.

Autora de títulos clave como Pájaros en la boca, Samanta Schweblin ha construido una obra reconocida por su intensidad y por una exploración constante de lo inquietante. En una entrevista reciente, sintetizó esa mirada sobre el presente: “Prestar atención es el superpoder más grande: ya no todo el mundo es capaz de hacerlo”.

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El galardón —que reconoce obras narrativas destacadas del ámbito iberoamericano— distingue en esta edición un libro de cuentos, un gesto poco frecuente dentro de los grandes premios internacionales, donde suele predominar la novela.

Al recibir el premio, la autora puso el foco en el vínculo con los lectores: “Estoy acá con —y gracias— a los lectores: esas personas increíbles que son capaces de agarrar un libro que alguien más escribió dos años atrás, dos siglos atrás… abrirlo… y poner la ficción en marcha”.

También se refirió al lugar del cuento dentro del sistema literario: “Este premio da su primer paso premiando la excepción: me emociona pensar que estoy recibiendo un premio que es también un reconocimiento al género del cuento”.

Cortesía Portada del libro ‘El buen mal’.

En un discurso atravesado por el contexto global actual, Schweblin subrayó el valor de la literatura como forma de orientación: “La literatura es el minúsculo timón… pero es lo que hace que, en días y días de navegación, este buque llegue a un continente u a otro. Abre caminos, fija destinos”.

Y cerró con una reflexión sobre la vigencia de la lectura y la escritura: “Peor que ponerse a leer y a escribir en un momento como este, sería no ponerse urgentemente a leer y a escribir”.

Con este reconocimiento, el Premio Aena no solo celebra la obra de Schweblin, sino que también refuerza el lugar del cuento dentro de la narrativa contemporánea.

Más sobre Samanta Schweblin

Samanta Schweblin nació en Buenos Aires en 1978. Sus dos primeros libros, antologados en “Pájaros en la boca y otros cuentos” (2018), obtuvieron los premios del Fondo Nacional de las Artes y Casa de las Américas. “Siete casas vacías” (2015) recibió los premios Narrativa Breve Rivera del Duero y National Book Award. Algunos de sus cuentos fueron publicados en revistas como Granta, The Paris Review, The New Yorker, Harper’s Magazine o McSweeney’s y distinguidos, entre otros, con los premios Haroldo Conti, Juan Rulfo y O’Henry.

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Llevada al cine en 2021, la novela “Distancia de rescate” (2014) fue premiada con el Tigre Juan, El Ojo crítico, Shirley Jackson y Tournament of Books y finalista del Booker International, nominación que se reiteró con “Kentukis” (2018).

Traducida a cuarenta idiomas, la autora ha merecido por su trayectoria los premios Konex de Argentina y el Iberoamericano José Donoso. Reside en Berlín, donde escribe y enseña escritura creativa.