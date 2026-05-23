El jengibre es una de las especias más utilizadas en la medicina tradicional y también en la gastronomía a nivel mundial. Esta raíz ha gano popularidad por gracias a sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes provenientes del gingerol.

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De acuerdo con los especialistas de Harvard Medical School, Cleveland Clinic y Johns Hopkins Medicine, existen evidencias científicas sobre los poderes curativos del jengibre. Sin embargo, resaltan que aunque no es reemplaza a los tratamientos médicos, sí puede convertirse en un buen complemento.

Pexels Jengibre.

Alivia las nauseas

Uno de los efectos más investigados es su capacidad para aliviar las náuseas y el vómito. Investigaciones científicas señalan que el consumo moderado de jengibre puede resultar útil en casos de mareos, molestias digestivas e incluso síntomas asociados al embarazo o a tratamientos como la quimioterapia.

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Mejora la digestión

Asimismo, los científicos resaltan que este alimento puede favorecer al proceso digestivo, debido al gingerol, que ayuda a estimular el movimiento gastrointestinal, facilitando el tránsito de los alimentos y reduciendo síntomas frecuentes como hinchazón abdominal, gases o sensación de pesadez después de las comidas.

Propiedades desinflamatorias

Harvard Medical School, Cleveland Clinic y Johns Hopkins indican que el consumo regular de jengibre podría ayudar en el control de inflamaciones crónicas vinculadas con enfermedades autoinmunes, entre ellas la artritis reumatoide, lupus o psoriasis.

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Ayuda a reducir el dolor

Investigaciones señala que esta raíz también puede contribuir al alivio del dolor, disminuyendo molestias musculares, cólicos menstruales y síntomas asociados a la osteoartritis,

Controla el azúcar en sangre

Según estudios citados por Cleveland Clinic, algunos componentes del jengibre son favorables para el control de la glucosa, así como contribuirían a mejorar la sensibilidad a la insulina.

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Beneficios cardiovasculares

Los especialistas Harvard Medical School señalaron que existen estudios sobre los posibles beneficios cardiovasculares del jengibre. Entre los resultados observados aparecen la reducción del colesterol LDL, la disminución de triglicéridos y una mejor circulación sanguínea, aunque los expertos insisten en que aún se necesitan más ensayos clínicos para confirmar el alcance de estos resultados.

Poder antioxidante

El jengibre también se destaca por su aporte antioxidante. Estas sustancias ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento de las células y el desarrollo de enfermedades crónicas.