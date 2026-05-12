La mayoría de las personas en el mundo, sea por estudio o por trabajo, están expuestas de forma constante a dispositivos y redes inalámbricas. Ahora, gracias a un estudio desarrollado por expertos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en México, se conoció que la exposición a estos elementos tiene consecuencias en el organismo.

Leer también: Psicólogos afirman que apuntar objetivos en calendarios de papel aumenta la probabilidad de cumplirlos

Esto tiene que ver con las ondas electromagnéticas emitidas por celulares y WiFi, que son elementos comunes en la vida diaria de millones de personas en el mundo.

El estudio analizó los efectos de estas radiaciones en organismos vivos. Se trabajó con más de 300 ratones de laboratorio, divididos en distintos grupos y expuestos a frecuencias similares a las que utilizan los dispositivos cotidianos como la de 860 MHz, equivalente a celulares 2G, y la de 2.5 GHz, similar a la señal de WiFi.

En la investigación se determinó que algunos de los efectos en la salud podrían ser: incremento del estrés oxidativo; daño testicular en ejemplares machos; alteraciones neuropsiquiátricas detectadas en estudios cerebrales; apoptosis o muerte celular; daños en el ADN presentes en la sangre; dificultades en el desarrollo físico y motor.

Hay que recordar que las ondas electromagnéticas son formas de energía que se propagan por el espacio como una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. No necesitan un medio material (como el aire o el agua) para viajar: pueden moverse incluso en el vacío, como la luz del Sol que llega a la Tierra.

Roberto Linares, especialista que lideró el estudio, señaló que la investigación se desarrolló durante cinco años (2015-2020) para garantizar resultados precisos. Explicó que los efectos observados son motivo de preocupación y requieren mayor análisis.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su agencia de investigación sobre el cáncer, clasificó los campos electromagnéticos como posiblemente cancerígenos para los humanos.