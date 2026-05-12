Se agudizó la controversia entre el Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación luego de que el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, emitiera un comunicado público en respuesta a la decisión de la fiscal general Luz Adriana Camargo de no suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

En su pronunciamiento, Patiño sostuvo que la suspensión de esas órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, ya está contemplada en la Ley 2272 de 2022 cuando se trata del traslado y permanencia en Zonas de Ubicación Temporal acordadas dentro de procesos de paz. Según afirmó, esa medida “opera por mandato expreso de la ley” y no depende de una valoración posterior de la Fiscalía.

El funcionario también recordó que, según él, la propia fiscal general había reconocido previamente que dicha suspensión tenía sustento jurídico automático, por lo que expresó preocupación por lo que considera una nueva interpretación contraria a lo establecido por el legislador.

La reacción se da después de que la Fiscalía anunciara que no accederá, por ahora, a la solicitud del Gobierno de levantar las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos alias “Chiquito Malo”. El ente acusador señaló que primero deben verificarse condiciones legales y compromisos como el cese de actividades criminales, la entrega de menores reclutados y el fin de economías ilícitas.

Patiño insistió en que la determinación sobre el estado avanzado de un proceso de paz y la creación de zonas temporales corresponde constitucionalmente al presidente de la República, como director del orden público y responsable de la política de paz.

Este nuevo choque institucional evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y la Fiscalía frente al alcance jurídico de la política de “paz total” y los mecanismos para adelantar acercamientos con estructuras armadas ilegales, pues las distintas cabezas que han pasado por la Fiscalía han lanzado duras críticas y cuestionamientos contra esta bandera del Gobierno nacional.