La marca de automóviles estadounidense, Cadillac, regresa oficialmente a Colombia luego de 32 años de ausencia. El objetivo de la reconocida empresa es reingresar al mercado automotriz colombiano, enfocándose en la venta de vehículos eléctricos de alta gama.

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La decisión se da tras la coyuntura del incremento de estos carros, tanto en Colombia como en el mundo entero, gracias a su particular fabricación, principalmente proveniente de países europeos y asiáticos.

Cabe señalar que el anuncio de Cadillac se realizó durante una presentación en la ciudad de São Paulo, en Brasil, por medio de miembros de General Motors. Asimismo, la marca señaló que el regreso al país se efectuará por medio de una coordinación de GM Colmotores.

¿Qué vehículos llegarán a Colombia?

la compañía automotriz indicó que a Colombia llegarán tres tipos de modelos eléctricos que esperan competir ante las otras empresas de automóviles, que han mostrado resultados exitosos en el mercado colombiano. Estos modelos son:

Cadillac Celestiq: Un modelo fabricado en Estados Unidos, que se ha convertido en uno de los vehículos más lujosos de la marca. Este automóvil cuenta con dos motores eléctricos que tienen la capacidad de entregar al carro 655 caballos de potencia y 876 Nm de torque. De igual manera, tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en casi 4 segundos, lo que hace que sea un vehículo sorprendente. SUV Cadillac Lyriq: Este es el primer carro de la marca que es completamente eléctrico. Las versiones que vengan a Colombia tendrán a su disposición un doble motor y tracción integral. Cadillac Optiq: Es una camioneta que está integrada con dos motores eléctricos.

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Cadillac Cadillac eléctricos 2026 que llegarán a Colombia.

La compañía destacó que los modelos que llegarán al país cuentan con nuevas tecnologías como asistencias avanzadas de conducción, la implementación de pantallas múltiples en el carro, la integración del usuario con Google Automotive y servicios Onstar.