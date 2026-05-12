El más reciente estudio sobre el comportamiento económico del canal tradicional en Colombia realizado por Fenaltiendas evidencia un sector que atraviesa un momento crítico, caracterizado por una combinación de menor consumo, caída en la rentabilidad y aumento sostenido de los costos operativos. Las cifras confirman que las tiendas de barrio han entrado en un claro modo de supervivencia.

Dice el informe que en términos de demanda, el deterioro del poder adquisitivo es evidente: el 50,45 % de los tenderos afirma que sus clientes tienen menos disponibilidad de recursos frente al cierre de 2025.

Agregaron que este fenómeno ha provocado un cambio estructural en los hábitos de consumo, donde el 45% de los compradores solicita con alta frecuencia marcas económicas, sustitutos más baratos ante incrementos de precios e impuestos como el de ultraprocesados y bebidas azucaradas. El resultado es una presión directa sobre los ingresos del tendero.

A nivel de rentabilidad, el impacto es aún más contundente. El 47,27% de los negocios reporta una disminución en sus márgenes, reflejando una pérdida significativa en la capacidad de generar utilidades.

“Aunque el sector mantiene cierta estabilidad operativa, con un 59,54% de tiendas que logra sostenerse más de 6 meses (33,18% hasta un año y 26,36% más de un año), esta resistencia responde más a ajustes defensivos que a un entorno saludable. De hecho, un 16,36% ya se encuentra en situación crítica, con menos de tres meses de sostenibilidad”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

En ese sentido, agregó que el principal factor de presión no es la competencia, sino los costos. El 60,45% de los tenderos destina más del 10% de sus ingresos mensuales al pago de arriendo y servicios públicos, convirtiendo estos gastos en la mayor amenaza para la viabilidad del negocio. A esto se suma el endurecimiento en las condiciones de abastecimiento: el 39,55% reporta mayores restricciones por parte de proveedores, incluyendo exigencia de pago de contado (20,91%), reducción de plazos (11,82%) y costos financieros adicionales (6,82%). Esta situación limita el flujo de caja y reduce la capacidad de maniobra del tendero.

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es el relacionado con el aumento de la inseguridad en los barrios. El 64% de los microempresarios consultados señaló que la inseguridad se ha acentuado.

Dicen que este mayoritario porcentaje, practicamente dos de cada tres tenderos, ha tenido que tomar precauciones: el 29% de los tenderos consultados señaló que últimamente ha tenido que poner rejas, alarmas y/o cámaras para defenderse de los maleantes: Otro 29% declaró que ahora cierra su local más temprano y un 6% expresó que ahora limita los domicilios a ciertas horas y zonas. Es evidente el deterioro de las condiciones de seguridad física que sufre el país.

En el frente competitivo, sostienen que el canal tradicional mantiene ventajas estructurales, pero insuficientes frente al entorno actual. El 42,73% identifica la cercanía y la confianza como su principal fortaleza, mientras que el 35% destaca el conocimiento del cliente y el 26,36% la venta fraccionada.

De hecho, según el análisis del estudio, el manejo del fiado se está viendo directamente tensionado por el contexto económico. Aunque sigue siendo una práctica clave para sostener la relación con el cliente, los tenderos están adoptando una postura más restrictiva debido a las presiones de liquidez.

Finalmente, el rezago en digitalización profundiza la vulnerabilidad del sector. El 85,45% de las tiendas no cuenta con sistemas POS, aunque solo el 42,55% considera que no son necesarios, lo que evidencia barreras de acceso más que de percepción. Adicionalmente, el 49,55% no utiliza WhatsApp ni redes sociales como canal comercial, perdiendo oportunidades clave de venta y fidelización en un mercado cada vez más digital.

“Las cifras muestran un sector que resiste, pero bajo condiciones adversas. La combinación de caída en la rentabilidad, presión en costos, restricciones de liquidez y debilitamiento del consumo configura un escenario donde la prioridad ya no es crecer, sino sostenerse. Las tiendas de barrio en Colombia operan hoy en un claro modo supervivencia, lo que hace urgente la implementación de estrategias que alivien costos, mejoren el acceso a financiamiento y aceleren la adopción tecnológica”, concluyó Cabal.