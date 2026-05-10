La situación del sistema energético en Colombia, más exactamente del gas natural, vuelve a ser noticia, y como para no variar, nuevamente el tema es de incertidumbre. Y es que se conoció que la compañía Canacol Energy busca cancelar un total de 19 contratos de gas en Colombia con 12 empresas, elevando riesgos de abastecimiento y presión sobre precios. Dicha petición fue presentada ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta, en el marco de un proceso de reorganización financiera que la compañía inició a finales de 2025.

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Aquí hay que subrayar que la audiencia en la Corte de Alberta fue aplazada para el 15 de mayo, mientras Canacol busca más tiempo para explorar modificaciones de mutuo acuerdo en sus contratos de transporte y suministro de gas natural.

Dentro de ello, algunos expertos manifestaron que la decisión no solo tiene implicaciones contractuales, sino que también refleja tensiones en la oferta de gas en el país. Así mismo, dicen que la eventual terminación de contratos de largo plazo cambiaría la dinámica del mercado y trasladaría parte del suministro hacia esquemas más flexibles y con mayor variación en precios.

“El proceso de insolvencia de Canacol Energy está generando riesgos más amplios para el sistema energético de Colombia, ya que la empresa busca cancelar contratos de suministro de gas que sustentan la demanda eléctrica e industrial”, expresó Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero energético.

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Entre las empresas afectadas se encuentran Gases del Caribe, Gases del Oriente, Surtigas, Enel Colombia, Cerro Matoso, Gases de La Guajira, Petromil Gas, Atinkana, Grupo Energético de las Américas y Gas Hub.

Aquí hay que señalar que Canacol abastece parte de la demanda de la Costa Caribe y algunos municipios de Norte de Santander, incluyendo hogares, comercios, industrias, transporte y una planta térmica en Sahagún, en el departamento de Córdoba.

Naturgas dijo que, si bien la empresa mantiene contratos en firme por cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), su producción promedio en abril se ubicó en 75 MPCD, equivalente al 7,5 % de la demanda nacional.

Para Luz Stella Murgas, presidenta de este gremio energético, este contexto no justifica una terminación anticipada de contratos. Por el contrario, advirtió que una decisión en ese sentido incrementaría los riesgos sobre la continuidad del servicio y el abastecimiento energético del país.

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“Existen caminos distintos a la terminación de contratos. Hay mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes e incluso interés de inversionistas que permitirían mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas sin sacrificar la prestación del servicio y la confianza del sistema”, explicó Murgas.

La asociación recordó en un comunicado entregado a EL HERALDO que la producción de Canacol ha venido disminuyendo de manera progresiva en los últimos años, pasando de 196 MPCD en julio de 2023 a cerca de 75 MPCD en la actualidad, como resultado de factores técnicos y operativos. No obstante, esta situación ha sido gestionada mediante acuerdos entre las partes, sin necesidad de recurrir a la terminación de contratos.

En ese sentido, Naturgas advirtió que una eventual suspensión de estos compromisos podría afectar cerca del 7,5 % del abastecimiento nacional de gas natural, con impactos directos en hogares, industria y generación térmica, así como en la competitividad del país.

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Adicionalmente, el gremio alertó que una reducción en la disponibilidad de gas obligaría a sectores productivos a migrar hacia energéticos más costosos o con mayores emisiones, como el GLP, carbón, gasolina o diésel, lo que incrementaría los costos de producción y presionaría el precio de bienes esenciales como alimentos, bebidas, papel, cartón y cerámica.

Voces de expertos

En diálogo con EL HERALDO, el director de Xua Energy, Julio César Vera, dijo que “es evidente que la producción de Canacol ha venido cayendo de forma importante, la cual llegó a representar hace un par de años cerca del 20 % de la producción del país con niveles de más de 200 millones de pies cúbicos por día, pero que hoy ha caído a niveles del orden de los 80 millones de pies cúbicos por día”.

“En el escenario de corto plazo y dependiendo de qué tan rápido llegue el fenómeno de El Niño y su severidad, podría ser reemplazado con el gas disponible en Spec y aprovechando los cambios regulatorios promovidos por el Ministerio de Minas y Energía este año que habilitaron el uso de dicho gas cuando no exista necesidad para la generación térmica, además aprovechando el gas interrumpible que hay en el mercado, que está más o menos en un nivel de 80 millones de pies cúbicos por día, y que va generando firmeza día por día y a la espera de la entrada de los proyectos de lmportación de gas de Buenaventura y de Cartagena de Ecopetrol hacia finales de año”, detalló Vera.

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En ese sentido, indicó que no está muy claro que se vaya a tener una limitación total en el suministro por la interrupción de los contratos, sino que en la práctica y sujeto a todos los análisis legales, comerciales y regulatorios y sus implicaciones sobre Canacol, lo que puede terminar pasando es que dicho gas se convierta en un gas interrumpible que se pueda ir ofreciendo en el día a día.

Cortesía Cerro Matoso, una empresa que podría estar afectada.

“Claro está, en todos estos escenarios, habrá un gas más costoso que va a generar incrementos en precios sobre la demanda”, afirmó el experto a este medio.

A su vez, Sergio Cabrales, consultor del sector minero energético, precisó que el fenómeno de El Niño no ha llegado y el gas importado ya cubre cerca del 25 % de la demanda.

“El promedio de importaciones fue de 227 Gbtud en abril, frente a una capacidad total de 465 Gbtud, equivalente a cerca de 50 % de la capacidad de importación del país. Actualmente, Colombia dispone de poco más de 230 Gbtud de capacidad efectiva de importación para enfrentar ‘El Niño’ durante el segundo semestre del año. La discusión, entonces, es si el país realmente cuenta con autosuficiencia para abastecer la demanda interna y reducir la dependencia de las importaciones”, precisó.

Por su parte, el exministro Amylkar Acosta aseguró que, de cumplirse la autorización dada por la Corte de Alberta, Colombia en este momento no tiene forma de suplir los 70 MMPCD que produce y oferta Canacol.

“Esto se daría, además del déficit de gas, de la escasez interna del mismo, la capacidad de importarlo está al límite, debido a que no se cuenta sino con la única regasificadora (Spec).

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La situación se tornaría más dramática en el segundo semestre de este año cuando, según las previsiones, tendremos el fenómeno de El Niño y el Sistema Interconectado Nacional (SIN) tendrá que apelar al parque térmico de generación que le sirve de respaldo y este requiere del gas que se importa como combustible. Se repetirá la historia del mantenimiento programado de Spec y quedaremos ante la disyuntiva de racionar el gas a la industria o racionar el fluido eléctrico”, indicó.

Medidas de emergencia

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, dio luz verde al proyecto de infraestructura de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en La Guajira.

Esta iniciativa, que busca desarrollar la Transportadora de Gas Internacional (TGI), pretende inyectar hasta 250 millones de pies cúbicos diarios al Sistema Nacional de Transporte a través de una unidad flotante frente a las costas de Ballenas. El ministro de Minas, Edwin Palma, destacó que esta obra es vital para diversificar las fuentes de abastecimiento y aumentar la resiliencia energética de Colombia.

“Nosotros como empresa no podemos operar sin el gas, así como tampoco podemos tener operación sin energía”

Ricardo Gaviria, presidente de la compañía Cerro Matoso, complejo minero-industrial ubicado en Montelíbano, Córdoba, habló con EL HERALDO sobre la incertidumbre que vive la empresa con la decisión de Canacol de culminar contratos de gas y fue enfático en decir que eso sería perjudicial no solamente para la empresa, sino también para este territorio, ya que representa unos 2 mil empleos entre directos e indirectos.

EL HERALDO Ricardo Gaviria es el presidente de Cerro Matoso.

¿Por qué es tan importante el gas en Cerro Matoso?

Cerro Matoso es un proceso minero industrial y el gas nosotros lo usamos en la parte industrial, ya que trabajamos en la trituración, la calcinación, la parte metalúrgica y la fundición. Ahora bien, en la parte de secado del mineral y en la calcinación necesitamos gas para operar.

Somos una operación que trabaja 24 horas. No se puede parar, porque tanto en los secadores, en los calcinadores y en los hornos tienen unos refractarios adentro que son una especie de ladrillos, que si esto se enfría, se contrae y se rompe. Entonces se dañan los equipos. ¿Por qué? Porque los calcinadores trabajan, por decir algo, a 700 grados de temperatura y el horno trabaja a 1.450 grados de temperatura.

Entonces, nosotros sin gas no podemos operar, así como tampoco podemos operar sin energía. Ante este riesgo en que nos está poniendo Canacol, que quiere cancelar los contratos con los clientes, incluidos nosotros, pues es grave. Y nosotros el gas que consumimos básicamente lo tenemos contratado el 80 % con Canacol y el otro 20 % con otro proveedor que es Hocol. Entonces, esta amenaza pone en riesgo el negocio.

¿Cuál sería el costo de reparar esos equipos si se llegan a dañar?

Reparar esos equipos nos podría costar en una línea más o menos $430 mil millones, y en otra línea más o menos $740 mil. O sea, no hay la menor posibilidad de sacar plata para pagar esto, porque el negocio no daría para pagarlo.

¿Y qué gas puede usar usted de reemplazo?

Yo podría usar gas importado, pero resulta que la única regasificadora que existe es la de Cartagena (Spec) esta planta puede regasificar más o menos 420 mil Mbtu, y nosotros usamos 19 mil Mbtu al día en promedio.

Pero lo que no sabemos es si la planta de regasificación va a tener la disponibilidad del gas que nosotros necesitamos de manera permanente, y además los costos son altísimos, pues el gas importado a través de la regasificadora fácilmente puede ser cuatro o cinco veces más caro de lo que nosotros tenemos. Entonces aquí tenemos una coyuntura donde estamos poniendo a riesgo el negocio como tal.

¿Quiénes dependen de este negocio?

Nosotros somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos, y cada empleo nuestro encadena cuatro o cinco, o sea, que básicamente tú estás hablando de 9.000 o 10.000 familias que dependen de Cerro Matoso, y si cada familia tiene cinco personas, estás hablando de 45.000 o 50.000 personas que quedan totalmente sin sustento.

Y, además, también todos los acuerdos que tenemos con las comunidades afro, campesinas e indígenas se quedan también sin las inversiones sociales que hacemos nosotros todos los años, que son del orden de $11 mil millones anuales.

Esto es un tema que a nosotros, por supuesto, nos preocupa. Uno, por la continuidad del negocio, y dos, el tema social que esto incurre.

¿Hace cuánto que tienen contrato con Canacol Energy?

El primer contrato que tuvimos con ellos creo que fue desde el año 2022, aunque tuvimos uno antes, pero lo renovamos en el año 2022, y ahora tenemos un contrato con ellos que va hasta el año 2029.

¿Es una amenaza para ustedes?

No solamente para la industria, sino también para la comunidad y todo el departamento de Córdoba.