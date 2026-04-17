Se presentó una leve recuperación en la producción industrial manufacturera de Colombia. De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), dicho indicador presentó un crecimiento del 1,4 % en el mes de febrero.

Sin embargo, la entidad también reveló que las ventas reales y el empleo en la industria permanecen en terreno negativo, con -2,5 % y -0,4 % respectivamente.

El informe sostuvo que de las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 20 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 4,4 puntos porcentuales a la variación total anual y 19 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 3,0 puntos porcentuales a la variación total.

La actividad que más influyó positivamente al leve crecimiento de la producción industrial manufacturera en febrero fue la elaboración de bebidas, quien aportó 0,9 puntos porcentuales a la variación final, y presentó un aumento en su producción del 7,7 %.

Otras actividades que crecieron en su producción fueron la coquización y refinación de petróleo, fabricación de productos farmacéuticos, jabones y alimentos preparados para animales.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que esto resultados evidencian una compleja situación de la actividad manufacturera en el caso de producción, el dato de febrero apenas alcanza a compensar la caída que se había registrado hace un año.

“Es decir, estamos en los niveles de hace dos años. Y en ventas, esta actividad completa cuatro meses con tasas negativas. Estos resultados resultan preocupantes teniendo en cuenta que la industria no logra despegar. Los resultados de producción del mes apenas alcanzan a compensar la caída que se había registrado hace un año, mientras que, en ventas, se completan cuatro meses con tasas negativas”, sostuvo Mac Master.

El Atlántico sigue decreciendo en su industria

Si miramos a nivel local, al Atlántico le sigue yendo mal. De acuerdo con el Dane, la producción industrial del departamento en febrero cayó un 6,9 %. A su vez, las ventas también decrecieron un 11,2 %, mientras que el empleo decreció un 3,8 %.

Esta encuesta mide la evolución mensual del sector manufacturero del país, a través de las variables de producción, ventas, empleo, sueldos y horas trabajadas; con ellas el Dane genera índices, variaciones y contribuciones.

Además, es una herramienta importante para la elaboración de las estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) del sector industrial que realiza la Dirección Técnica de Síntesis y Cuentas Nacionales.