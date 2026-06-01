La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó la incorporación de cinco proyectos de regasificación en el Caribe colombiano, de los cuales tres se encuentran en etapa de evaluación.

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Uno de los proyectos recientemente incorporados de regasificación para el campo Chuchupa–Ballena, en La Guajira, mediante la figura de cambio menor

Además, se encuentran Terminal Marítimo y Petrolero de Coveñas, Puerto Carbonífero en la Ensenada de Alcatraz, en Ciénaga (Puerto Drummond), Construcción y operación del Terminal del Servicio Público Multipropósito (Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A.) y Terminal de importación, regasificación y potencial exportación de Gas Natural Licuado, en Puerto El Cayao.

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Vale mencionar que los proyectos se localizan en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Magdalena y La Guajira, y contemplan conexión al Sistema Nacional de Transporte de Hidrocarburos, fortaleciendo la cobertura y disponibilidad energética para distintas regiones del país.

Por el momento, la ANLA adelanta la evaluación ambiental de la ampliación de la capacidad de regasificación del Puerto El Cayao, la licencia ambiental nueva para la construcción y operación del Terminal de Importación de Gas Natural Licuado – Ciénaga LNG, y la incorporación de un proyecto de regasificación en el marco del Terminal Portuaria Río Córdoba.

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Asimismo, la entidad indicó que para las actividades de importación de gas, los proyectos deben contar con permisos y autorizaciones de entidades competentes, como la Dirección General Marítima (DIMAR), las Corporaciones Autónomas Regionales y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).