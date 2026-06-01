David Bisbal fue uno de los grandes protagonistas de la edición especial de “Con Todo Amor”, el evento organizado por Amor FM en Ciudad de México, donde presentó por primera vez en directo “Amor Eterno”, acompañado del icónico Mariachi Gama 1000.

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El artista rinde homenaje a este clásico con una nueva versión de la emblemática canción popularizada por Rocío Dúrcal y compuesta por Juan Gabriel, en un tributo profundamente emotivo a uno de los compositores más grandes e influyentes de la música latina.

David aporta una nueva dimensión a este clásico atemporal con una interpretación cargada de sensibilidad y respeto, mientras mantiene intacta la esencia y la emoción que han convertido a “Amor Eterno” en una canción imprescindible para generaciones enteras. La puesta en escena fue uno de los momentos más especiales de la velada, y el tema fue recibido con una ovación de pie por parte de un auditorio abarrotado.

Con esta presentación, David Bisbal continúa revelando el universo de ‘ETERNOS’, su próximo álbum que verá la luz el 2 de octubre. En esta nueva etapa David Bisbal sigue trazando la ruta del crooner moderno. “ETERNOS” es su consolidación como la voz masculina más elegante y sofisticada del mundo hispano.

Anuncia nuevo tour

El astro español regresa este año a Estados Unidos con el Tour Eternos 2026, puede anunciar Billboard el lunes (1 de junio) en exclusiva.

Promovida por Live Nation, la gira comenzará el 9 de diciembre en The Wiltern en Los Ángeles y hará paradas en ciudades como Houston y Dallas antes de concluir el 19 de diciembre en el James L. Knight Center de Miami.

“Esta serie de presentaciones íntimas marca un punto de inflexión en la carrera artística de Bisbal, presentando una experiencia en vivo completamente renovada que incluirá temas de su próximo álbum junto con los grandes éxitos que han definido su trayectoria”, según un comunicado. “Más que una gira, Tour Eternos 2026 representa una propuesta musical elegante y atemporal que fusiona influencias clásicas con una producción contemporánea”.

El espectáculo promete una “impactante” puesta en escena y nuevos arreglos musicales en un show profundamente personal donde la voz, la interpretación y la conexión con el público serán protagonistas.

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Las boletas para el Tour Eternos 2026 estarán disponibles a partir de una preventa para fans que comenzará el miércoles (3 de junio). Preventas adicionales se llevarán a cabo durante toda la semana antes de la venta general, que inicia el viernes (5 de junio) a las 10 a.m. hora local en LiveNation.com.