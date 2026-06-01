Yailin ‘La Más Viral’ sorprendió a sus millones de seguidores al compartir en sus historias de Instagram un emotivo mensaje que rápidamente generó reacciones y muestras de apoyo por parte de sus fanáticos.

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La intérprete escribió: “Íbamos a ser tres, Cata, tú y yo. Mi angelito que está en el cielo”, junto a una serie de imágenes y videos que dejaron entrever una difícil situación personal.

Imágenes que revelan una posible gestación

Aunque la artista no confirmó explícitamente que estaba embarazada, el contenido compartido en sus redes sociales ha llevado a sus seguidores a interpretar que se encontraba en la dulce espera y que habría perdido al bebé.

En uno de los videos publicados, Yailin aparece acariciando una evidente pancita mientras se encuentra dentro de un vehículo. En otro clip, su hija Cattleya se acerca para besarle el vientre, en una escena cargada de ternura.

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Sin detalles sobre el padre del bebé

Hasta el momento, la cantante no ha revelado quién sería el padre del bebé. Sin embargo, días atrás había comentado públicamente que estaba nuevamente enamorada y que mantenía una relación sentimental.

Las publicaciones compartidas durante el fin de semana también significaron la primera vez que la artista dejó entrever que estaba atravesando un embarazo.

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Silencio tras el anuncio

Tras la difusión de las imágenes y el mensaje, Yailin no ha emitido nuevas declaraciones ni ha entregado detalles adicionales sobre lo sucedido.

La publicación ha provocado una ola de comentarios de solidaridad en redes sociales, donde seguidores y colegas del mundo del entretenimiento han expresado su apoyo a la artista dominicana en este difícil momento.