El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró este lunes que no existen evidencias que respalden las denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades en los resultados de la primera vuelta presidencial y le solicitó remitir las pruebas que sustenten sus afirmaciones.

A través de una declaración pública, el jefe del Ministerio Público recordó que el mandatario no tiene facultades legales para aceptar o rechazar los resultados electorales, ni durante la etapa de preconteo ni en la de escrutinio.

“No existe en el ordenamiento jurídico colombiano ninguna disposición que otorgue al Presidente de la República competencia funcional para decidir la aceptación o no respecto de los resultados electorales”, señaló.

El procurador también se refirió a las afirmaciones relacionadas con una presunta modificación del software de preconteo y posibles alteraciones del censo electoral. Según indicó, la Procuraduría, en ejercicio de la vigilancia técnica que ha realizado durante el proceso electoral, no ha encontrado pruebas ni indicios que sustenten esas denuncias.

“No se conoce prueba o indicio de la presunta modificación a la que se refiere el señor presidente. Tampoco hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial para incorporar cédulas de manera irregular”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la información recopilada por los delegados del organismo en todo el país no registra mesas impugnadas ni situaciones que permitan concluir que se agregaron miles de votos de manera irregular.

“Mis delegados en el proceso electoral dan cuenta de que en ninguno de los casos señalados por el señor presidente de la República hay evidencias que confirmen sus afirmaciones”, manifestó.

Ante este panorama, el procurador hizo un llamado directo al jefe de Estado para que entregue a las autoridades competentes cualquier elemento probatorio que posea.

“Le pido al señor presidente de la República que se sirva enviar a mi despacho y a la autoridad competente las pruebas o indicios que tenga para respaldar cada una de sus afirmaciones”, expresó.

Finalmente, el funcionario entregó un balance positivo sobre el desarrollo de la jornada electoral y aseguró que existen las garantías necesarias para la realización de la segunda vuelta presidencial.

“Como Procurador General de la Nación entrego a las y los colombianos y a la comunidad internacional un parte de satisfacción sobre la buena marcha del proceso electoral y que están dadas las condiciones para realizar la segunda vuelta presidencial con plenas garantías para todos los ciudadanos y los candidatos presidenciales que se mantienen en la contienda”, concluyó.

El procurador también agradeció el respaldo de la ciudadanía y de la comunidad internacional a la estrategia de “paz electoral”, destacando que esta ha permitido avanzar en la protección del proceso democrático y de las instituciones del país.

“El conteo fue impecable”: registrador Penagos

Por su parte, tras los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que “el conteo fue impecable“.

Aunque el jefe de Estado cuestionó el censo electoral y desconoció los resultados, asegurando que “debían estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios" y que en la última semana habrían sido “variados en tres oportunidades“, el funcionario señaló, en entrevista con Caracol Radio, que en todos los puestos de votación del país hubo transparencia en el conteo.

Penagos aclaró varias dudas del proceso y destacó además la labor que cumplieron los jurados de votación, permitiendo así la agilidad en la lectura de los resultados. Sobre el software de conteo el registrador señaló: “Primero, el censo electoral en Colombia se cerró desde el pasado 30 de abril y, segundo, ese censo electoral se entrega a las campañas para que puedan consultar el lugar de votación de cualquiera de sus militantes”.

Asimismo, afirmó al medio antes citado que “en el software no hay números ni cédulas de ciudadanía (...) solo se utiliza para consolidar la información que llega de las mesas de votación”.