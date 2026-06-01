El domingo 31 de mayo se vivió una jornada histórica de elecciones presidenciales, pues se registró la participación más alta en 24 años, con un porcentaje del 57,88 % del actual censo electoral, y el candidato Abelardo De la Espriella se convirtió en el más votado en una primera vuelta en Colombia, con 10.3 millones de sufragios.

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Josefina Villarreal

Con los resultados preliminares conocidos el domingo, el nombre de quien ocupe la Presidencia de Colombia durante el periodo 2026-2030 se definirá en segunda vuelta el próximo 21 de junio entre el abogado De la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien obtuvo 9.688.361 votos.

El preconteo permitió anticipar también cuáles candidatos podrán acceder a la reposición de gastos por votos válidos obtenidos, que es el sistema mediante el cual la Registraduría gira a los aspirantes parte del gasto reportado durante sus campañas. Sin embargo, no todos tienen derecho a este beneficio.

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De acuerdo con la ley, solo los candidatos que obtengan una votación igual o superior al cuatro por ciento de los votos válidos pueden recibir la reposición de gastos.

Según información de la Registraduría, este 2026 la primera vuelta presidencial registró 23.978.304 votos válidos, de los cuales 959.132 corresponden al 4 %. Es decir, los candidatos que hayan alcanzado o superado esa cantidad de sufragios a favor son los que tienen derecho a la reposición de gastos.

Si nos basamos en las cifras preliminares del preconteo, solo cuatro candidatos recuperarán parte del dinero invertido en sus campañas: Abelardo de la Espriella, que obtuvo el 43,74 % de la votación total; Iván Cepeda (40,90 %), Paloma Valencia (6,92 %) y Sergio Fajardo (4,26 %).

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En contraste, quienes no lograron pasar el umbral son: Claudia López (0,95 %), Santiago Botero (0,87 %), Mauricio Lizcano (0,22 %), Miguel Uribe Londoño (0,12 %), Sonda Macollins (0,08 %), Roy Barreras (0,05 %) y Gustavo Matamoros (0,02 %).

¿Cuánto pagan por reposición de votos?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió que en estas elecciones presidenciales de 2026, para quienes cumplan el requisito de superar el 4 % de los votos válidos, cada sufragio equivale a 8.613 pesos.

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La Registraduría está en el deber de reponer el dinero con base en el reporte de gastos reportados ante el CNE por cada campaña a partir de la inscripción de la candidatura.

Los giros se realizarán una vez el Consejo Nacional Electoral confirme la legalidad de los dineros de las campañas, así como la correcta diligencia de los reportes.