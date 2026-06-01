La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, defendió este domingo la independencia y fiabilidad del sistema electoral colombiano, luego de que el presidente Gustavo Petro dijera que no acepta los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en las que el Abelardo de la Espriella obtuvo la mayor votación, por delante del izquierdista Iván Cepeda.

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“Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas. De la Espriella y Cepeda irán a segunda vuelta. Los resultados electorales deben respetarse. La comunidad internacional debe rodear a la Registraduría (organizadora de los comicios)”, señaló Goebertus en X.

Colombia🇨🇴 tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el Presidente siembre dudas injustificadas.



De la Espriella y Cepeda irán a segunda vuelta.



Los resultados electorales deben respetarse. La comunidad internacional debe rodear a la @Registraduria https://t.co/g2E3zRq6Tr — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) June 1, 2026

Con el 100 % de las mesas informadas, el abogado De la Espriela, del movimiento Defensores de la Patria, recibió 10,3 millones de votos (43,74 %), mientras que el senador oficialista Iván Cepeda acumuló 9,6 millones de sufragios (40,9 %), un resultado que el presidente Petro no aceptó y que el candidato izquierdista puso en duda.

EL HERALDO Y EFE Candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, escribió Petro en X, reiterando sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

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El mandatario sostuvo que el preconteo, elaborado por la Registraduría y cuyos resultados son informativos y aún no tienen validez jurídica, se basa en un software que presenta inconsistencias respecto al censo electoral oficial.

“Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software (...) que tiene 800.000 personas adicionales”, afirmó Petro, quien añadió que algunas de las mesas ya impugnadas demuestran que “centenares de miles de votos fueron agregados”, aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

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El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

Cepeda, por su parte, afirmó tras conocer los resultados: “Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas”.

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Con los resultados preliminares conocidos este domingo, el nombre de quien ocupe la Presidencia de Colombia durante el periodo 2026-2030 se definirá en segunda vuelta el próximo 21 de junio entre el abogado De la Espriella y el senador izquierdista Cepeda.