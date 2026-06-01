Luego de conocerse los resultados de la jornada electoral de este 31 de mayo, el procurador general de la República, Gregorio Eljach, envió un mensaje a la nación, celebrando la democracia.

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“Los felicito a todas y todos por su ejemplar participación en estos comicios. Tuvimos una jornada electoral libre, transparente, segura, oportuna y consciente. Al mundo entero le decimos que la democracia colombiana se ha fortalecido y tenemos que respetar los resultados que arrojaron las urnas”, se lee en parte del comunicado difundido por la Procuraduría.

El procurador agradeció a la Contraloría General de la República, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, y a los servidores de todo nivel del Ministerio Público, “por su infinita contribución a la Paz Electoral que nos ha permitido obtener este triunfo democrático”.

El agradecimiento se extendió a la Iglesia Católica, a los empresarios, a los gremios, a los personeros y a los medios de comunicación.

“Derrotamos por segunda vez este año el fantasma del fraude electoral”, se lee en el comunicado. “Derrotamos la abstención en las legislativas y en esta primera vuelta presidencial”, se añade.

Por otro lado, envió una advertencia a los servidores públicos, respecto a la participación en política de cara a la segunda vuelta: “Vamos a ser implacables en exigirles que se abstengan de incurrir indebidamente en política”.

En el mismo sentido, indicó que estará vigilante “para cumplir el mandato del Consejo de Estado sobre su decisión de impedir que el Presidente de la República difunda propaganda, en favor o en contra de algún partido o movimiento”.

Hay que recordar que los dos candidatos que avanzaron a segunda vuelta son Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.