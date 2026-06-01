El alcalde Alejandro Char confirmó en la noche de este domingo que Barranquilla vivió una jornada electoral “en paz” durante la primera vuelta de los comicios presidenciales, que dio como el más votado al abogado Abelardo de la Espriella, con 10,3 millones de votos, quien se enfrentará en la segunda ronda contra Iván Cepeda, que obtuvo 9,6 millones, según el preconteo.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Char felicitó “a todos los barranquilleros y colombianos que hoy ejercieron su derecho al voto”, al considerar que este tipo de jornadas “son momentos importantes para nuestra democracia”.

“Agradecemos a la Registraduría, a los observadores internacionales y a todas las instituciones que hicieron posible una jornada electoral en paz, con garantías y transparencia para todos”, sostuvo el mandatario de los barranquilleros.

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Felicitamos a todos los barranquilleros y colombianos que hoy ejercieron su derecho al voto. Estos son momentos importantes para nuestra democracia.



Agradecemos a la Registraduría, a los observadores internacionales, y a todas las instituciones que hicieron posible una jornada… — Alejandro Char (@AlejandroChar) June 1, 2026

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, a segunda vuelta

Faltando menos del 1 % de las mesas por informar, Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado de la jornada, con 10,2 millones, seguido por el oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Ambos disputarán la Presidencia en segunda vuelta el próximo 21 de junio.

EL HERALDO Y EFE Candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

La comparación con las elecciones de 2022 evidencia un crecimiento significativo de ambos aspirantes frente a los resultados que obtuvo entonces el hoy presidente Gustavo Petro. En la primera vuelta de hace cuatro años, Petro alcanzó 8.542.020 votos, equivalentes al 40,3 % de la votación.

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Paloma Valencia, del Centro Democrático, con 9,6 millones, fue la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12 % que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

En cuarto lugar se situó Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con 1.008.864 votos, que representan el 4,25 %.

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Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se ubicó en el quinto lugar con 225.480 votos (0,95 %).