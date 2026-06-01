Colombia vivió una nueva jornada electoral de cara al periodo presidencial 2026-2030, en el que Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda disputarán este domingo 21 de junio la Presidencia de la República.

En ese sentido, EL HERALDO analizó el panorama, no solo desde lo vivido el día de ayer con unos comicios que dejaron una diferencia relativamente corta (600 mil votos entre el uno y el otro), sino también lo que se viene con alianzas políticas y las posibles tendencias en materia de votación.

Durante la transmisión ‘El Caribe Decide’ que realizó esta casa editorial conducido por su directora Erika Fontalvo, se habló con analistas políticos como Óscar Montes, columnista de EL HERALDO, Alejandro Blanco, historiador y doctor en Ciencias Políticas, y Lucía Avendaño, economista y comunicadora social.

Uno de los temas más relevantes fue el de las encuestadoras, que en su mayoría dieron un parte de ganadores a De la Espriella y Cepeda, acertando en que ellos irían a segunda vuelta.

“Creo que las encuestadoras si ganan aquí, ya que muchos de los candidatos tomaban esas decisiones basadas en lo que decían las encuestas, y en efecto, allí tenemos el resultado”, sostuvo Alejandro Blanco.

Por su parte, Lucía Avendaño manifestó que, aún con los cuestionamientos realizados a varias encuestadoras, siempre se tuvo conciencia de que en Colombia habría una segunda vuelta, y muy difícilmente se hablaba de un presidente electo en primera.

“Ahora lo que va a haber es una recomposición del ajedrez, porque ahora vamos a ver en segunda vuelta quien será el caballo ganador”, dijo la economista.

Las decisiones

Ahora bien, durante el debate, se analizó la postura de los candidatos perdedores, pero sobre todo hacia dónde va el apoyo de ellos en relación con los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial.

“Estos líderes no están titubeando, no están dejando espacios a dudas, ya están tomando posición y lo están haciendo rápido. Así como Roy Barreras lo hizo, también lo hizo Claudia López, así como el ex presidente Uribe, y me llama la atención la manera como Claudia lo hace, puesto que ella no representa el centro tibio ni tampoco el centro derecha, tomando como referencia que se va con Iván Cepeda, pero no con Petro, es decir, es un voto crítico, la vez pasada lo cuestionó menos”, destacó Blanco en su análisis.

La diferencia en votos

Ambos analistas coincidieron en que la diferencia de votos viene siendo “la misma fotografía de las elecciones de 2022”.

“Vimos que la diferencia entre uno y otro candidato no es mucha, y creemos que la tendencia seguirá igual para la segunda vuelta. Siento que la polarización está muy marcada, incluso mucho más que hace cuatro años. Pero también se ve que el abstencionismo está reduciéndose, y esperamos que la gente en la segunda vuelta presidencial vote de manera masiva”, socializó Avendaño.

Sobre la posición de Petro

Ante la posición del presidente Gustavo Petro de no aceptar preconteo que dio a Abelardo De la Espriella como el más votado de las elecciones presidenciales, Alejandro Blanco manifestó que esto puede ser peligroso, y una estrategia que quizás pueda generar violencia en el país.

“De la Espriella había dicho hace varios días que Petro no iba a aceptar los resultados, y lo dijo con claridad, esto va a ser parte de la estrategia de campaña, sin embargo es una jugada muy peligrosa. Puede generar hechos de violencia y mucha más desconfianza, en un clima ya emocionalmente cargado, porque el perdedor está cargado de emociones que no necesariamente son positivas”, indicó Blanco.

Estrategia de candidatos

Los analistas precisaron que más allá de la posición de cada uno de los que va a segunda vuelta, se refirieron a cómo ellos atrapan a sus votantes, teniendo estrategias muy diferentes.

Lucía Avendaño manifestó que Abelardo De la Espriella es completamente disruptivo, y eso lo ha ayudado a ganar más gente, saliendo así de la política tradicional en Colombia.

“Él es una figura disruptiva, no solamente desde lo político, sino también desde lo empresarial, lo hemos visto que fue cantante, también lanzó su licor, y yo creo que los jóvenes están conectados muchos con él, por su figura disruptiva que representa”, señaló Avendaño.

Entre tanto, Alejandro Blanco sostuvo que independientemente de las alianzas que pueda realizar Iván Cepeda, señaló que parte de su debilidad iba a ser su enorme vínculo con sus procesos de paz, tanto con las Farc en 2016 como con paz total.

“Gran parte de su narrativa es ser el arquitecto de la paz total, por tanto es el responsable de la crisis de seguridad”, puntualizó.

“Hay incompetencia del Estado”

El columnista de EL HERALDO, Óscar Montes, manifestó que se trataba de una de las elecciones más polarizadas en Colombia, y a esto se le suma una de las más violentas, recordando el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

También cuestionó al presidente Gustavo Petro sobre su postura ante un supuesto fraude electoral.

“Nunca había escuchado a un presidente de la República cuestionando al sistema electoral. Cuando Petro habla de un presunto fraude, que lo ha venido utilizando, está dejando en evidencia no solamente la incompetencia del Estado, sino que tiene un manto de duda sobre la transparencia de unas elecciones que hasta al momento han sido transparentes, incluyendo aquellas elecciones en la que él fue elegido como alcalde de Bogotá”, dijo Montes.