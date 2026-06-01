Más de 50 sabedores y sabedoras afrodescendientes e indígenas del departamento de Córdoba recibieron certificación de reconocimiento de saberes ancestrales.

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El acto tuvo lugar en la Universidad de Córdoba, que lo organizó en el marco del encuentro denominado “Diálogo de saberes ancestrales afro y energización del territorio con sabedores y sabedoras”.

Reunió a yerbateros, culebreros, parteras, consejeros de jóvenes, portadores de tradiciones musicales y líderes comunitarios de los municipios de San José de Uré, Tierralta, Montería, Lorica y San Antero, en una jornada centrada en el intercambio de conocimientos ancestrales afro e indígenas y su relación con la academia y la salud.

La actividad, organizada por la Universidad de Córdoba, a través de las docentes e investigadoras María Alejandra Taborda, Beatriz Tejada y María José Alviar, con el apoyo de ACNUR, la Agencia de Renovación del Territorio y el PDET Sur de Córdoba, inició con la instalación de la mesa principal integrada por el jefe de Investigación de la Universidad, Mario Sánchez; el investigador Héctor Antonio Angulo; el funcionario del PDET Sur de Córdoba, Leovigildo Vivanco; la enfermera ancestral Dila Rosa; y las docentes unicordobesas lideresas del proyecto.

Durante la apertura, los organizadores agradecieron el respaldo de ACNUR, la Agencia de Renovación del Territorio y el PDET Sur de Córdoba, las facultades de Ciencias de la Salud y de Educación y Ciencias Humanas, el Semillero de Investigación de Derechos Humanos y Memoria Histórica, el Observatorio de Derechos Humanos, Mujer y Niña, la Maestría en Ciencias Sociales, la Oficina de Investigación y Extensión y la Oficina de Logística.

El líder afrodescendiente y funcionario del PDET Sur de Córdoba, Leovigildo Vivanco, nacido en el Palenque de San José de Uré y reconocido por su trabajo en defensa de las comunidades afrocolombianas del departamento, destacó la importancia de abrir espacios donde los saberes ancestrales puedan dialogar con la academia y tener mayor visibilidad dentro de los procesos educativos y comunitarios.

Por su parte la docente e investigadora María Alejandra Taborda, adscrita al programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, explicó que el encuentro hizo parte de un proyecto de extensión e investigación que desde hace dos años desarrollan junto a comunidades del departamento.

“Tenemos sabedores y sabedoras con funciones especiales. Hay culebreros, parteras, yerbateros y representantes de diferentes saberes ancestrales del departamento”, expresó.

La docente destacó que uno de los momentos principales de la jornada fue la certificación de saberes entregada por la Universidad de Córdoba, ACNUR y PDET, como reconocimiento a los conocimientos tradicionales conservados en las comunidades.

“La Universidad de Córdoba le está diciendo a cada curandero y a cada yerbatero que su saber es importante y que puede dialogar también con la academia”, manifestó.

El proceso también incluyó saberes del pueblo Emberá Katío.

En el año 2024 la Universidad de Córdoba adelantó una experiencia similar con comunidades indígenas del Alto Sinú.

La etnomusicóloga María José Alviar, docente de la Licenciatura en Educación Artística, resaltó el trabajo adelantado con mujeres portadoras de cantos y tradiciones musicales de San José de Uré.

“Son prácticas culturales fundamentales en la construcción de la identidad. Muchas veces esos saberes han tenido poco reconocimiento y por eso es importante darles un lugar desde la universidad”, afirmó, al tiempo que recordó que la relación entre la universidad y las comunidades ha sido construida durante varios años mediante procesos de investigación y acompañamiento cultural.

La agenda también incluyó un espacio de armonización, la proyección del documental “Medicina Científica Integrativa” y la conferencia “Desafíos de la inteligencia artificial en la protección de la medicina ancestral afrodescendiente y su relación con la medicina científica”, orientada por Héctor Antonio Angulo Angulo, PhD en Biología y magíster en Neurobiología de la Universidad Estatal de Moscú.