La gobernación de Córdoba alcanzó un importante logro para el fortalecimiento del transporte público y el desarrollo turístico del departamento tras la aprobación en la Asamblea Departamental de la Ordenanza 00061.

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La iniciativa, liderada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, crea el Programa de Impulso a la Competitividad Turística y al Desarrollo Económico Sostenible del Departamento de Córdoba, que permitirá avanzar en la modernización del parque automotor de taxis mediante un esquema de cofinanciación dirigido a propietarios de un único vehículo.

Beneficiará inicialmente a cerca de 50 taxistas que podrán acceder a incentivos económicos para renovar sus vehículos y mejorar la prestación del servicio público individual en el departamento.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Ese modelo de financiación establece que la gobernación de Córdoba aportará hasta 40 millones de pesos por beneficiario, equivalentes al 50% del valor promedio de un vehículo tipo taxi, mientras que el porcentaje restante será asumido por el propietario mediante recursos propios o financiación.

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Con esta apuesta, la administración departamental busca seguir consolidando a Córdoba como un destino turístico competitivo, así lo afirmó el secretario de Tránsito y Movilidad, Reinaldo Martínez.

“Esto beneficia tanto a los cordobeses como a ese turista que va a llegar con la internacionalización del aeropuerto Los Garzones con mayor comodidad, mayor bienestar y confort para todas las personas que vienen a visitar las bellezas del departamento. Esta es una apuesta al turismo y a la competitividad del departamento de Córdoba”.

La ordenanza, que cuenta con el respaldo del gremio de taxistas, recibió el apoyo mayoritario de la duma por su impacto social, económico y turístico para el departamento.

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