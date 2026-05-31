En el departamento de Córdoba se concentra más del 50 % de la producción nacional de yuca para el consumo humano en el país, con al menos 307 mil 385 toneladas año y ello también impulsa a que Colombia se ubique en el tercer puesto en Latinoamérica, en lo que tiene que ver con la cosecha del citado tubérculo.

Este registro es uno de muchos datos que han encontrado estudiantes de Ingeniería Agronómica, de la Universidad de Córdoba, miembros del Grupo Regional de Investigación Participativa de los Pequeños Productores de la Costa Atlántica, INVEPAR, que orientan docentes de esta alma máter, en cabeza del investigador científico Alfredo Jarma Orozco.

Juan Sebastián Sánchez Sarge, estudiante de sexto semestre de ese programa académico e integrante de INVEPAR, sostiene que durante los últimos años el equipo de científicos en formación del que hace parte, se ha ocupado de desarrollar una investigación en parcelas demostrativas del lugar de desarrollo Montería, de Unicórdoba, donde han vigilado el comportamiento de 20 variedades que permitirán incrementar aún más la producción, pero cada vez en menor área de siembra.

“Una investigación reciente ha evaluado 20 variedades en 2024; podemos decir que en nuestra zona es posible obtener más producción en menos área; hemos encontrado un genotipo en específico con resultados muy sobresalientes con respecto a los otros, produciendo hasta seis veces más, beneficios que en el futuro se considerarán amigables para nuestros campesinos”, explica Sebastián.

Su sustentación tuvo como escenario la primera jornada del 6° Simposio Internacional y 7° Nacional de Ciencias Agronómicas, que realizó la Universidad de Córdoba, en el hotel GHL, en Montería, a través de su Facultad de Ciencias Agrícolas, con el apoyo del Instituto de Biotecnología Aplicada del Caribe, IBAC, y de los programas académicos de pregrado en Ingeniería Agronómica, maestría en Ciencias Agronómicas y doctorado en Ciencias Agrarias.

El profesor Alfredo Jarma Orozco complementa que este trabajo de campo se realiza en alianza con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), que suministró los genotipos para la investigación que hoy empiezan a socializar los estudiantes en escenarios de la región y del país.

El evento académico y científico fue instalado por el rector de Unicórdoba, profesor Jairo Torres Oviedo, quien, además de resaltar la calidad de los más de 60 trabajos resultados de investigación que se sustentan, destacó el liderazgo que en temas agropecuarios sigue teniendo en la región la facultad de Ciencias Agrícolas de esta institución.

“Sobre todo porque es un programa de referencia con el que nació la Universidad de Córdoba, y lo vamos ajustando de tal forma que lo hace pertinente a lo que demanda el territorio. Un reto de presente es pensar las reformas curriculares de cómo debe ser el perfil de un ingeniero agrónomo que se ajuste a las demandas actuales”, sostuvo el profesor Torres, tras desear a los investigadores anfitriones y a los investigadores invitados, un diálogo académico fecundo.