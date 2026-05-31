El esperado día llegó. Las elecciones presidenciales de Colombia 2026 avanzan en todo el territorio nacional con normalidad y sin reportes de alteraciones graves del orden público, un panorama positivo para una jornada históricamente marcada por retos de seguridad en algunas regiones del país.

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De acuerdo con la organización Misión de Observación Electoral (MOE), hasta el momento se han registrado incidentes menores en materia de seguridad en una zona rural de Tibú, en la región del Catatumbo, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, así como la activación de un artefacto explosivo en el departamento de Caquetá.

“Ninguno de estos afectó el normal desarrollo de la jornada”, señaló la MOE en un comunicado.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 4:00 de la tarde, hora en la que comenzará oficialmente el proceso de preconteo de votos en las más de 110.000 mesas instaladas en el país. Según explicó Hernán Penagos, los primeros boletines de la Registraduría podrían comenzar a conocerse pocos minutos después del cierre de la jornada.

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¿A qué hora se conocerán los resultados?

La Registraduría estima que hacia las 6:30 p. m., aproximadamente dos horas y media después del cierre de las urnas, existirán datos suficientemente concluyentes para identificar una tendencia clara de la votación nacional. En ese momento el país podría conocer si algún candidato alcanza la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta o si será necesario acudir a una segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio.

“Calculamos que pasadas dos horas y media tendremos datos muy concluyentes de cómo han votado los colombianos”, afirmó el registrador Hernán Penagos.

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¿Dónde consultar los resultados?

Los ciudadanos podrán seguir el avance del preconteo y consultar los resultados preliminares a través del canal oficial de Registraduría Nacional del Estado Civil y la aplicación ‘Elecciones Presidenciales 2026. https://resultados.registraduria.gov.co/espera