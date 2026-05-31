Los colombianos elegirán este domingo 31 de mayo al próximo presidente de la República. Desde tempranas horas, los ciudadanos acudieron a las urnas electorales para ejercer su derecho al voto tanto en Colombia como en el exterior.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil señaló que de los 41.421.973 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto en el territorio nacional y en otros países durante las elecciones presidenciales 2026, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 122.016 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.

Asimismo, la entidad indicó que los colombianos en el exterior podían ejercer su derecho al voto desde el lunes 25 de mayo hasta este domingo 31, día en el que se vive la fiesta democrática en Colombia.

En Washington (Estados Unidos) por ejemplo, están habilitados 27.107 colombianos para ejercer su voto, en 40 mesas disponibles.

En Caracas más de 3.000 colombianos ejercieron su voto solo en la capital venezolana. Cabe señalar que en el país vecino hay más de 174.000 ciudadanos habilitados, en 81 mesas de votación.

Por su parte, España es uno de los principales países en los que la jornada electoral tuvo injerencia; Ecuador también ha registrado gran afluencia de votantes colombianos, así como las embajadas o consulados de otras naciones suramericanas.

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Cabe señalar que los colombianos residentes en el exterior destacaron la facilidad del proceso y las condiciones de acceso que les permitieron ejercer su derecho al voto de manera ágil y sin mayores inconvenientes.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la OEA está desplegada en Madrid, Barcelona, ​​Nueva York, Miami y Washington DC, desde donde supervisa el progreso de la jornada electoral, y las votaciones de los ciudadanos colombianos residentes en el extranjero.