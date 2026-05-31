La candidata presidencial del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, acompañó este domingo al expresidente Álvaro Uribe Vélez a votar en Rionegro, Antioquia, antes de ejercer su propio derecho democrático en la capital del país.

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“El mayor honor de mi vida ha sido ser candidata de este partido y estar acompañada del presidente Uribe”, dijo la aspirante a la Casa de Nariño, ganadora de la consulta de la derecha en marzo pasado.

Estas elecciones, advirtió Valencia Laserna, representan un momento determinante para el futuro del país y sostuvo que los ciudadanos tienen en sus manos la posibilidad de definir el rumbo de la Nación.

Por ello, pidió respaldar una propuesta basada en la defensa de los principios democráticos, la libertad económica y la seguridad: “Yo confío en Dios y confío en los colombianos. Colombia no cae”.

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“Invito a los colombianos a no desertar, a no cambiar su voto por manipulaciones, a tener la certeza de que siempre estar del lado de los principios, de la honestidad, del trabajo y del esfuerzo es mejor que estar del lado de la manipulación, del engaño y del espectáculo”, concluyó la parlamentaria uribista.