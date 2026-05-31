Durante la jornada electoral de este domingo, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char llegó hasta el Instituto La Salle para ejercer su voto en las urnas.

Durante su discurso a la opinión pública, el mandatario recalcó que el próximo gobierno debe priorizar a las regiones y el progreso de Barranquilla.

“Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas en el país, nos hemos pasado cuatro años debatiendo y no hemos recibido ayuda para la educación o la seguridad, y la ciudad sigue creciendo por su buena administración, sin embargo, los municipios más pequeños no tienen esa oportunidad”, comentó.

Aseguró que “sería bueno pensar en un presidente que cofinancie y ayude a la ciudad porque acá se hacen obras es con los impuestos de los barranquilleros y cada vez hay que poner más porque el gobierno de turno no quiere invertir”.

Orlando Amador

Puso de ejemplo “el caso del PAE es una evidencia, antes el gobierno financiaba mas del 60 %, y hoy solo ponen el 20 %, pasa igual con los programas de primera infancia”.

Con respecto a otros temas, Char manifestó que la inseguridad no da tregua.

“El comerciante se gasta su prima y salario en pagar extorsiones porque las bandas criminales han crecido, eso se debe a que en estos años nunca se luchó contra ellas, se expandieron de otros territorios hacia nuestras regiones”.

De esta manera, hizo un llamado a la ciudadanía a votar masivamente.

“Necesitamos que los costeños salgan a votar y se hagan sentir porque hemos sido olvidados y hay que recuperar nuestro país. Hay mucho que hacer todavía por Barranquilla y ojalá el presidente que venga se siente y nos escuche”.