El aeropuerto Ernesto Cortissoz es noticia. El Gobierno nacional anunció este lunes 4 de mayo que asumirá la “megarreconstrucción” del terminal aéreo, por una orden del mismo presidente Gustavo Petro.

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Así lo informó el ministro de Interior, Armando Benedetti, por medio de una publicación en su cuenta de X.

“Por instrucciones del presidente Gustavo Petro, con Luis Alfonso Martínez, director de la Aerocivil, nos pondremos al frente de la megarreconstrucción del aeropuerto Ernesto Cortissoz”, se lee en parte del mensaje del ministro.

Agregó que el mismo presidente Petro viajará en las próximas semanas a Barranquilla para hacer los anuncios sobre la “estructuración financiera” y demás detalles de las obras.

Por instrucciones del presidente @petrogustavo, con @LuisChimenty, director de la @AerocivilCol, nos pondremos al frente de la megarreconstrucción del aeropuerto Ernesto Cortissoz.



El presidente en las próximas semanas irá a Barranquilla a hacer los anuncios de la… — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 4, 2026

Deficiencias en las instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz

Hay que recordar que hace menos de 15 días la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Aerocivil información detallada frente a presuntas deficiencias en las instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, luego de denuncias recientes sobre un posible deterioro de su infraestructura. La actuación busca establecer el estado actual del terminal aéreo y las acciones adoptadas ante las fallas reportadas.

La Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico requirió al director regional Norte de la Aerocivil, Camilo Andrés Cuello Nieves, que informe si se han realizado evaluaciones técnicas recientes sobre el estado de la infraestructura del aeropuerto.

La solicitud incluye de manera específica el análisis de los sistemas de aire acondicionado del terminal aéreo, así como las conclusiones derivadas de cualquier revisión técnica que se haya efectuado recientemente.

Dentro del requerimiento, la entidad solicitó a la Aerocivil informar si se han adoptado medidas para atender la presunta falta de aire acondicionado y el supuesto deterioro de la infraestructura.

Según lo expuesto en la solicitud, estas condiciones habrían generado afectaciones tanto a connacionales y extranjeros como a los servidores que laboran en el aeropuerto.

Con esta actuación, la Procuraduría busca obtener un panorama claro sobre el estado actual del aeropuerto Ernesto Cortissoz, así como las medidas implementadas por la Aerocivil frente a los señalamientos de deterioro en sus instalaciones.

Distrito pidió el control de la operación y estructura del Ernesto Cortissoz

En febrero de este año, con el propósito de mejorar el servicio al usuario, asegurar el mantenimiento oportuno y culminar con las obras inconclusas, la Alcaldía de Barranquilla le solicitó de manera formal a la Aeronáutica Civil la entrega del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.

De acuerdo con la administración Distrital, la ciudad se ha posicionado como un hub turístico que recibe eventos de alto nivel en ámbitos empresarial, académico, gastronómico, deportivo y cultural. Sin embargo, indicaron que la experiencia inicial que actualmente ofrece la terminal aérea está generando una impresión desfavorable en los visitantes.

En principio, dentro de las principales deficiencias se encuentran fallas en los sistemas de climatización; limitaciones en la sala de recibo de equipajes; una prestación “insuficiente de servicios básicos” —especialmente por la escasez de baterías sanitarias en salas de abordaje—, y las obras inconclusas que están afectando los procesos aeroportuarios.

“En consecuencia, se configura un escenario que no corresponde con el estándar de servicio que la ciudad requiere ni con la imagen que Barranquilla busca proyectar ante el país y la comunidad internacional”, señalaron en el comunicado.

En ese orden de ideas, la Alcaldía presentó su solicitud de asumir la entrega, operación, mantenimiento y culminación de obras del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. La entidad territorial manifestó tener interés y la capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación y culminación de las obras de la terminal aérea.

Indicaron que la Aerocivil conservará su función de ejercer su control, regulación, supervisión sobre quienes presten los servicios aeroportuarios, así como sus potestades sancionatorias y de intervención cuando se presenten infracciones o riesgos que comprometan el servicio.

“Igualmente se deja claro que, de configurarse las circunstancias previstas normativamente, la autoridad aeronáutica mantiene la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación del servicio, incluyendo la asunción directa cuando proceda”, resaltaron.

De esta forma, el Gobierno Distrital solicitó que se adelanten las actuaciones administrativas necesarias para “evaluar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la entrega del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz al Distrito de Barranquilla”, y que están dispuestos en participar en mesas técnicas, remitir la información requerida y adelantar las gestiones requeridas que permitan avanzar de manera coordinada y oportuna.