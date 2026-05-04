La tarde del pasado domingo 3 de mayo se tornó trágica para los habitantes de la vereda La Garrapata, en el corregimiento de Puerto Triana, jurisdicción de Caucasia. De acuerdo con los reportes oficiales de la Alcaldía y la Policía Nacional, un artefacto explosivo —presuntamente instalado por grupos armados ilegales— detonó en el interior de una vivienda, provocando la muerte instantánea de un menor de 12 años y causando lesiones de diversa consideración a otras tres personas.

Las primeras indagaciones de las autoridades indican que el dispositivo fue encontrado en un potrero de la zona rural. Sin conocer la peligrosidad del objeto, una de las personas involucradas lo trasladó hasta su domicilio. El siniestro ocurrió alrededor de las 4:15 de la tarde, cuando el grupo intentaba manipular el artefacto, momento en el que se produjo la explosión fatal.

Tras la detonación, las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital César Uribe Piedrahíta. El centro asistencial recibió a dos menores de edad y dos jóvenes con heridas causadas por la onda explosiva y esquirlas.

Además del fallecimiento del niño de 12 años, el reporte de salud detalla que un adolescente de 15 años sufrió lesiones significativas en sus extremidades inferiores. Asimismo, una joven de 18 años y un hombre de 20 años resultaron afectados por esquirlas en diferentes partes del cuerpo.

Los tres sobrevivientes, de acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, permanecen bajo atención médica mientras las autoridades policiales avanzan en las investigaciones para determinar el origen exacto del explosivo.

Alcaldía de Caucasia convoca consejo de seguridad extraordinario tras explosión que dejó a un menor muerto

Ante la gravedad del suceso, la administración municipal, liderada por el alcalde Jhoan Oderis Montes, anunció la realización de un Consejo de Seguridad extraordinario este lunes. En la reunión participarán la Secretaría de Gobierno y la Fuerza Pública con el objetivo de establecer medidas preventivas y esclarecer la dinámica del conflicto en la zona que permite la presencia de estos elementos peligrosos.

Alejandro Hoyos, gestor de Derechos Humanos y Convivencia de Caucasia, señaló el riesgo latente que representan estos dispositivos en el territorio e hizo “un llamado a la precaución”. “Entendemos que en el territorio, y conocemos, hay actores armados, y que en la dinámica de conflicto hay artefactos explosivos, munición sin explotar, que pueden estar en nuestro territorio”, mencionó el funcionario.

Activan alertas por la presencia de munición sin explotar en zonas rurales de Caucasia

La Alcaldía de Caucasia ha emitido una alerta urgente a las comunidades rurales para que extremen precauciones y eviten el contacto con cualquier objeto extraño. Se ha solicitado a las instituciones educativas reforzar las cátedras de prevención de riesgos, especialmente enfocadas en niños y jóvenes, para evitar que el desconocimiento derive en nuevas tragedias.

Las autoridades recordaron que estos artefactos suelen ser instalados por grupos al margen de la ley con el fin de atentar contra la Fuerza Pública o como mecanismo de amenaza contra la población civil. La recomendación oficial es clara: ante cualquier elemento sospechoso, no se debe manipular y se debe reportar de inmediato a los organismos de seguridad.