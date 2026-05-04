Nubia Córdoba, gobernadora del Chocó, realizó por medio de sus redes sociales una grave denuncia sobre la situación en cuanto al servicio de Salud que se vivió en el departamento.

Leer también: Giros directos a familias sin medicamentos, la propuesta de Daniel Quintero desde la Supersalud

Denunció que el Hospital San Francisco d Asís, ubicado en Quibdó y el único de segundo nivel con el que cuenta todo el departamento, tiene en la actualidad “una sobreocupación del 340 %, con el servicio de urgencias colapsado”. Agregó que esto la obligó desde la Gobernación a declarar la alerta roja hospitalaria.

Córdoba, en su cuenta de X, publicó un video que evidencia los graves daños de la infraestructura del hospital en mención.

La gobernadora recordó que el hospital en la actualidad está intervenido por la Superintendencia de Salud: “Es necesario un plan de choque que permita estabilizar el servicio y salvaguardar la vida y la dignidad de sus usuarios”.

Hay que recordar que el 28 de noviembre de 2025, la Supersalud ordenó la intervención forzosa administrativa de esta entidad por el término de un año. Esto se decidió luego de ocho meses de vigilancia especial y “ante la persistencia de graves deficiencias asistenciales, administrativas y financieras que comprometen la seguridad del paciente y la continuidad en la prestación del servicio”.

La Supersalud indicó que luego de la intervención se pudo constatar un desequilibrio financiero, el deterioro de la calidad en la atención y prácticas inseguras para los pacientes en el hospital.

La doctora Osiris del Carmen Casas Mena fue asignada como agente especial interventora.

Sobre esta situación, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, se pronunció, asegurando que se solucionó el problema del agua dentro del recinto hospitalario y que ya se está investigando cómo ha avanzado la intervención.

“Gobernadora, resuelto. Me informa la interventora que la viga canal que queda entre la cubierta y el cielo falso estaba obstruida por las hojas de un árbol. Ya se solucionó. Sin embargo, vamos a revisar que está pasando y como ha avanzado la intervención”, publicó Quintero.