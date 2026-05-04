El director nacional del Nuevo Liberalismo y ex candidato presidencial, Juan Manuel Galán, ha escalado la problemática de la salud en Colombia a instancias internacionales. En una acción radicada este lunes 4 de mayo, Galán presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medida cautelar y una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro, la exministra de Salud Carolina Corcho y el actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

El documento jurídico sostiene que las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional han provocado un deterioro crítico en la prestación de servicios médicos en el país.

Según la denuncia, esta situación afecta especialmente a pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo, además de miles de ciudadanos que claman por una atención digna. En diversas regiones, el acceso a medicamentos, citas médicas y tratamientos especializados ha pasado de ser un derecho fundamental a convertirse prácticamente en un privilegio.

“No más colombianos muertos por la indolencia del Gobierno. He radicado ante la CIDH una solicitud de medida cautelar por la grave crisis del sistema de salud en Colombia. Esta situación ha derivado en la muerte de miles de pacientes y en el deterioro progresivo de la atención médica en el país”, afirmó Galán desde Washington.

Las cifras citadas en la acción legal son alarmantes: en solo un año y medio, según datos oficiales, han muerto más de 2.500 pacientes con enfermedades huérfanas. El texto subraya que cientos de ciudadanos no habrían recibido atención médica oportuna ni acceso a medicamentos esenciales debido a la gestión actual del sistema.

Galán recordó su paso por el Congreso, donde impulsó la Ley de Enfermedades Huérfanas entre otras 17 leyes destinadas a proteger a esta población. Con el respaldo de organizaciones médicas, el dirigente decidió lanzar un “S.O.S. por la salud en Colombia”, argumentando que la protección integral de estos pacientes está hoy en riesgo.