Un violento ataque armado registrado en horas de la noche de este domingo 3 de mayo en el barrio Viña del Rey, en el municipio de Soledad, dejó como saldo un hombre muerto y dos capturados.

Leer más: Capturan a 8 miembros de ‘los Costeños’ en Soledad: en total registran 33 anotaciones judiciales

La víctima fatal fue identificada como Henry Damián Charris Pérez, de 43 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, hacia las 10:00 p. m., la víctima se encontraba en el interior de su vivienda en compañía de su esposa cuando, de forma sorpresiva, fue atacada por una persona que caminaba por el sector.

Tras perpetrar el ataque, el agresor intentó huir, pero fue rápidamente capturado junto con otro sospechoso por una patrulla que transitaba por el lugar; los familiares de la víctima los señalaron como los responsables del ataque.

Entretanto, los moradores del sector auxiliaron y trasladaron de urgencia a Henry Damián hasta el Hospital Materno Infantil de Soledad. Sin embargo, los médicos de turno informaron que el hombre había ingresado sin signos vitales a causa de las heridas.

EL HERALDO conoció que el hoy occiso registraba una anotación judicial como indiciado por el delito de acceso carnal en el año 2021.

La Policía adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este nuevo hecho de sangre.