En el marco de las acciones contra el hurto en Barranquilla, la Policía Metropolitana, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), realizó la notificación de un proceso judicial contra un presunto delincuente conocido con el alias de ‘Triple 7’.

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Según las investigaciones, este individuo estaría involucrado en hurtos cometidos en establecimientos comerciales y residencias en zonas del norte de la ciudad, especialmente en barrios como Granadillo, Tabor y Alto Prado. Las autoridades lograron esclarecer al menos cuatro hechos delictivos plenamente documentados.

De acuerdo con el reporte oficial, alias ‘Triple 7’ registra 18 anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos hurto, hurto calificado, hurto de menor cuantía, fuga de presos, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, indicó que este resultado hace parte del fortalecimiento de las acciones investigativas para impactar a los actores delincuenciales dedicados al hurto en la ciudad.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo, con el fin de avanzar en la identificación y judicialización de los responsables y fortalecer la seguridad en Barranquilla.

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