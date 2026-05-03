La noche del pasado sábado 2 de mayo se convirtió en tragedia para una familia en el corregimiento de Cuatro Bocas, municipio San Martín, sur del Cesar, donde un hombre fue asesinado a tiros. El principal y único sospechoso de este hecho es el propio primo del occiso.

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Se estableció que la víctima fue identificada como Javier Mauricio Mantilla Cuéllar, quien se encontraba junto con su primo, Jhon Bonifacio Mantilla Guerrero, departiendo en un establecimiento público.

Suministrada Javier Mauricio Mantilla Cuellar.

Según testigos, Javier y Jhon sostuvieron una discusión que fue escalando de insultos e improperios a golpes. De repente, Mantilla Guerrero desenfundó un arma de fuego y le disparó a su familiar en repetidas ocasiones.

Quienes presenciaron la violenta escena indicaron que Javier Mauricio se disponía a abandonar el lugar cuando fue atacado a tiros por la espalda, cayendo al piso de manera inmediata.

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Gravemente herido, Mantilla Cuella fue trasladado a la sala de urgencias de la Clínica Alta Complejidad en Aguachica, donde falleció.

Este caso es investigado por la Policía Nacional, que principalmente trata de dar con el paradero del asesino, quien huyó del sitio luego de disparar.

De este hecho varias personas se percataron ya que fue en un parque cercano al establecimiento público donde se encontraban los primos.