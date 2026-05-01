En un acto solemne la Universidad Popular del Cesar confirió el título de Doctor Honoris Causa a once de los más grandes exponentes de la música vallenata. El evento contó con la presencia del ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, y el rector de la institución, Guillermo Andrés Echavarría Gil, además de autoridades locales, regionales y la comunidad académica.

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El propósito del Aula Mater, fue exaltar la vida y obra de los juglares vallenato que son la memoria del pueblo de esta región. “Estos compositores a través de su arte, nos enseñaron a reír, sonreír, bailar, enamorar y trascender. El vallenato no se aprende únicamente, el vallenato se hereda. Se siente, se camina bajo el sol, se canta entre alegrías y nostalgias, y ustedes han sido nuestros maestros sin toga.”, afirmó el rector.

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Por su parte el ministro Daniel Rojas Medellín expresó “Estamos exaltando la vida artística de unas personas con talento que emerge de sus corazones, de sus mentes, pero sobre todo de esa lealtad a un folclore que se resiste con resiliencia a los vaivenes de la moda y del mercado, porque sus letras, sus melodías, sus interpretaciones quedan marcadas en la historia, generación tras generación.”

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Los graduandos fueron: Silvio Brito Medina, Daniel Celedón Orsini, Rosendo Romero Ospino, Rafael Manjarrez Mendoza, Iván Ovalle Poveda, Marciano Martínez, Aurelio “Yeyo” Núñez y Camilo Namén Rapalino, Andrés “El Turco” Gil, José Santander Durán Escalona y el homenajeado de la versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata Israel Romero Ospino “El Pollo Irra”.