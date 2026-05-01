El Festival de la Leyenda Vallenata en su edición 59 entra en su recta final, ya han sido coronado cinco reyes en las categorías menores y aficionado y hoy se definirán las de Piqueria y reina menor. Sin embargo, toda la concentración se mantiene en la categoría de acordeonero profesional, que desarrollará hoy su segunda ronda con solo los 25 mejores del certamen.

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La jornada de competencias se desarrolló ante seguidores del folclor vallenato provenientes de diferentes lugares y quienes están expectantes por conocer el nombre del Rey Vallenato 2026.

Los acordeoneros se tomaron la tarima Francisco el Hombre, donde se coronaron juglares como Alejandro Durán, Calixto Ochoa y Nicolás Elías ‘Colacho’ Mendoza para demostrar su destreza interpretando estos aires.

La jornada ratificó el alto nivel competitivo de los acordeoneros participantes y el respaldo del público a uno de los concursos más esperados del Festival Vallenato.

“Venimos a Valledupar a disfrutar una vez más del Festival de la Leyenda Vallenata, un evento muy lindo y hermoso para todos los que somos amantes de la música vallenata”, dijo un proveniente de Barrancabermeja, Santander.

La Plaza Alfonso López, además de ser el epicentro del concurso de Acordeón Profesional, también se ha convertido en punto de encuentro de Reyes Vallenatos y cantantes acordeoneros.

Los clasificados

GRUPO 1

1 JAVIER ALVAREZ OROZCO

2 CRISTIAN ALVAREZ TAMARA

3 JAIME ARDILA BANDERA

4 EDGARDO BOLAÑO GENECCO

5 JAIRO DE LA OSSA OTERO

6 JOSÉ GUERRA MENDOZA

7 GREGORIO GUTIÉRREZ TOCORA

8 OMAR HERNÁNDEZ BROCHERO

9 ANDRÉS MENDOZA SALAS

10 CAMILO MOLINA LUNA

11 JAIRO MORENO OROZCO

12 ROMARIO MUNIVE ROYERO

13 JUAN PADILLA BARRIOS

GRUPO 2

14 JHON ORTEGA VALBUENA

15 DANIEL PATERNINA GARAY

16 JUAN PAYARES OLIER

17 ANSELMO QUEZADA CONTRERAS

18 ENDERSON RADA MAESTRE

19 CARLOS RAMIREZ MARQUEZ

20 RICARDO RAMOS DEL PORTILLO

21 JOHM SUÁREZ CUJÍA

22 NEMER TETAY SILVA

23 MISAEL VELASQUEZ TORRES

24 JORGE VERGEL VARGAS

25 JERÓNIMO VILLAZON MURILLO

Las 40 mejores canciones inéditas

Por otra parte solo 40, de las 65 letras inscritas en el concurso de la Canción Inédita Vallenata seguirán en competencia en la Feria Ganadera de Valledupar para expresar sus cantos, entre ellos siete mujeres que este año brillaron con fuerza, convirtiéndose en protagonistas del certamen gracias a la calidad, sensibilidad y profundidad de sus propuestas musicales.

Durante la jornada se interpretaron 29 canciones en aire de Paseo, 10 en Puya, 12 en son y 14 en Merengue, evidenciando la riqueza y diversidad de este género musical.

El concurso de Canción Vallenata Inédita continúa consolidándose como un espacio fundamental para preservar el vallenato, manteniendo viva una tradición que sigue evolucionando con nuevas voces y composiciones.