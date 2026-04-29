Otro de los concursos que atrae buen público y no pasa desapercibido es la Piquería Mayor, que tuvo su inició bajo los frondosos árboles y sombra del parque Los Algarrobillos. En esta categoría son 68 participantes que llegaron desde departamentos como Cundinamarca, Bolívar, Córdoba, Atlántico, Sucre, Casanare, Magdalena, La Guajira, Antioquia, Tolima, entre otros, sin dejar a un lado a Valledupar, y otros municipios del departamento del Cesar.

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La Piquería es un duelo cantado en el que los contrincantes atacan y se defienden con nada más que versos sarcásticos creados con inteligencia, espontaneidad y una gran capacidad de improvisación.

En cada competencia el público aviva las presentaciones dando ánimos a sus favoritos, con logísticas previamente preparadas que impulsan a los verseadores, en su paso por la tarima.

Pedro Luis Martelo, proveniente de San Benito Abad, Sucre, es un veterano en los concursos de piquería, su primera vez fue en 1999 y desde entonces ha ganado experiencia, lo cual le ha permitido entrar a finales y semifinales, por lo que en esta versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, busca ganar la corona.

“Obtuve el tercer puesto en 2004, segundo puesto en 2006 y muchas semifinales. En esta oportunidad hay mucho talento no se puede negar por eso cada uno de los participantes estamos dando lo mejor en tarima y será el jurado calificador el que tome la dura decisión de quienes irán avanzando en la competencia y luego llegar a la final”, dijo Pedro Luis Martelo.

Otro de los contrincantes es Armando Rafael Prasca Roja, quien también lleva un par de años en este concurso que le impregna improvisación y picardía al Festival Vallenato.

Es proveniente de San Marco, Sucre, quien en cuatro oportunidades ha sido finalista, desde que el concurso se realizaba en la plaza Alfonso López. Explicó que en este año las condiciones del concurso son las melodías del Binomio de Oro con versos alusivos, tanto en décimas como en versos de cuatro palabras. Además, en las melodías con canciones de esta agrupación vallenata como: ‘El Copete’, ‘María Almanza’, ‘Corazón Sinvergüenza’, entre otras.

A lo largo del concurso fueron varios los que no lograron presentarse en la tarima por lo cual fueron descalificados, entre ellos: Donaldo Díaz Luna, Edgar Fernando Doria Aguirre y Wilfran Eduardo Barrios Cantillo, quienes no acudieron a los llamados.